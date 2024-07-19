ТОП-5 найнадійніших дизельних двигунів — вони переживуть своє авто

Надійний дизельний двигун. Фото: wikipedia.org

Дизельні двигуни досить популярні серед автомобілістів, адже вважаються більш заощадливими та надійнішими за бензинові мотори. Серед них є справжні перлини, які здатні служити без капітального ремонту багато років.

Рейтинг склав Dexpens.

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Volkswagen 2.0 TDI

Двигун вперше представлений у 2003 році. Він став популярним завдяки своїй ефективності та надійності. Сьогодні існують різні модифікації мотора, зокрема версії з одним та двома турбонаддувами.

Потужність: від 90 до 190 к.с., крутний момент може досягати 400 Нм.

від 90 до 190 к.с., крутний момент може досягати 400 Нм. Встановлений на: Volkswagen Golf та Passat, Audi A3, Skoda Octavia.

Торік продано понад 150 000 автомобілів з двигуном 2.0 TDI.

Mercedes-Benz OM642

Мотор розроблений компанією у 2005 році, він відомий своєю заощадливою витратою пального та надійністю. Існують 3-літрова та 3,5-літрова версії.

Потужність: від 190 до 265 к.с., крутний момент досягає 620 Нм.

від 190 до 265 к.с., крутний момент досягає 620 Нм. Встановлений на: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.

У 2023 році реалізували понад 100 000 авто з двигуном OM642.

BMW N57

BMW випустила двигун у 2008 році, відтоді він є одним із найпопулярніших дизелів у лінійці виробника. Існують версії з трьома та чотирма турбонаддувами.

Потужність: від 184 до 394 к.с., крутний момент — до 760 Нм.

від 184 до 394 к.с., крутний момент — до 760 Нм. Встановлений на: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.

Минулого року продали понад 90 000 машин з двигуном N57.

Ford Power Stroke 6,7L

Двигун розроблений спільно компаніями Ford та Navistar у 2011 році. Існують різні його версії для вантажівок та пасажирських автомобілів.

Потужність: від 250 до 475 к.с., крутний момент досягає 1,250 Нм.

від 250 до 475 к.с., крутний момент досягає 1,250 Нм. Встановлений на: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.

Торік продано понад 70 000 авто з двигуном Power Stroke 6,7L.

Chevrolet Duramax 6.6L

Двигун розроблений спільно компаніями General Motors та Isuzu у 2001 році. Існують версії для пікапів та вантажівок.

Потужність: від 250 до 445 к.с., крутний момент досягає 1,234 Нм.

від 250 до 445 к.с., крутний момент досягає 1,234 Нм. Встановлений на: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.

У 2023 році продано понад 60 000 автомобілів з Duramax 6.6L.

Раніше експерти назвали п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів. Також розповідали, як розпізнати поганий двигун у вживаному автомобілі.