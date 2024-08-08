ТОП-10 авто з найнадійнішими 4-циліндровими двигунами Toyota

Toyota MR2 Spyder. Фото: gearpatrol.com

Toyota має гарний доробок, коли йдеться про двигуни для автомобілів. Наприклад, у світі 4-циліндрових агрегатів компанія випустила один з найнадійніших, потужних та інноваційних моторів — агрегат ZZ.

Про це написав CarBuzz.

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Двигун Toyota ZZ

Toyota ZZ. Фото: Toyota

Сімейство ZZ складається з робочих об’ємів 1,4, 1,6 та 1,8 л. Двигун використовує алюмінієвий блок й конструкцію головки з подвійним верхнім розподільним валом, чотирма клапанами на циліндр, змінними фазами газорозподілу, ланцюговим приводом та електронним багатоточковим уприскуванням. Мотор невеликий, але потужний, із широким діапазоном моделей, на які він встановлювався.

Двигуни випускалися з 1997 по 2008 рік. Toyota пропонувала версії з примусовою індукцією. Була доступна Corolla TRD з наддувом 1ZZ, тоді як Lotus Exige та Lotus 2-Eleven використовували версії 2ZZ.

2ZZ — це 1,8-літровий двигун, подібний до 1ZZ, але його можна вважати продуктивнішою версією з більшим діаметром та коротшим хідником, розробленою у співпраці з Yamaha для вищих обертів. Версії 3ZZ та 4ZZ обмежені лише моделями Corolla, Avensis і Auris.

У 2002 році 2ZZ отримав нагороду "Міжнародний двигун року" за найкращий мотор об’ємом 1,4-1,8 л. Іншим помітним аспектом 2ZZ є його подвійний профіль розподільного валу, подібний до системи Honda VTEC. Це зробило його напрочуд потужним на той час.

Моделі з двигуном ZZ

Toyota Corolla — 1ZZ Toyota MR2 Spyder — 1ZZ Toyota RAV4 — 1ZZ Toyota Celica GT — 1ZZ Toyota Wish — 1ZZ Lotus Exige — 2ZZ Lotus Elise — 2ZZ Lotus 2-Eleven — 2ZZ Toyota Avensis — 3ZZ Toyota Auris — 4ZZ

Lotus Elise. Фото: topspeed.com

Спадщина ZZ та його наступник

Існують добре відомі проблеми ZZ, зокрема надмірне споживання оливи, її витоки, проблеми зі шламом, застряглі поршневі кільця, несправності підіймальних болтів тощо.

Попри це загалом двигун довів свою надійність. Він все ще зберігає виняткову продуктивність на літр навіть за сучасними стандартами.

Наразі Toyota розробила нове сімейство двигунів під назвою ZR, щоб замінити модельний ряд ZZ, покращивши паливну ефективність, викиди та інші аспекти.

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