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Десять авто з найнадійнішими 4-циліндровими двигунами Toyota

8 серпня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-10 авто з найнадійнішими 4-циліндровими двигунами Toyota
Toyota MR2 Spyder. Фото: gearpatrol.com
Валентин Бандура - Редактор

Toyota має гарний доробок, коли йдеться про двигуни для автомобілів. Наприклад, у світі 4-циліндрових агрегатів компанія випустила один з найнадійніших, потужних та інноваційних моторів — агрегат ZZ.

Про це написав CarBuzz.

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Двигун Toyota ZZ

 

Десять авто обладнаних найнадійнішим 4-циліндровими двигунами Toyota - фото 1
Toyota ZZ. Фото: Toyota

Сімейство ZZ складається з робочих об’ємів 1,4, 1,6 та 1,8 л. Двигун використовує алюмінієвий блок й конструкцію головки з подвійним верхнім розподільним валом, чотирма клапанами на циліндр, змінними фазами газорозподілу, ланцюговим приводом та електронним багатоточковим уприскуванням. Мотор невеликий, але потужний, із широким діапазоном моделей, на які він встановлювався.

Двигуни випускалися з 1997 по 2008 рік. Toyota пропонувала версії з примусовою індукцією. Була доступна Corolla TRD з наддувом 1ZZ, тоді як Lotus Exige та Lotus 2-Eleven використовували версії 2ZZ.

2ZZ — це 1,8-літровий двигун, подібний до 1ZZ, але його можна вважати продуктивнішою версією з більшим діаметром та коротшим хідником, розробленою у співпраці з Yamaha для вищих обертів. Версії 3ZZ та 4ZZ обмежені лише моделями Corolla, Avensis і Auris.

У 2002 році 2ZZ отримав нагороду "Міжнародний двигун року" за найкращий мотор об’ємом 1,4-1,8 л. Іншим помітним аспектом 2ZZ є його подвійний профіль розподільного валу, подібний до системи Honda VTEC. Це зробило його напрочуд потужним на той час.

Моделі з двигуном ZZ

  1. Toyota Corolla — 1ZZ
  2. Toyota MR2 Spyder — 1ZZ
  3. Toyota RAV4 — 1ZZ
  4. Toyota Celica GT — 1ZZ
  5. Toyota Wish — 1ZZ
  6. Lotus Exige — 2ZZ
  7. Lotus Elise — 2ZZ
  8. Lotus 2-Eleven — 2ZZ
  9. Toyota Avensis — 3ZZ
  10. Toyota Auris — 4ZZ

 

Десять авто обладнаних найнадійнішим 4-циліндровими двигунами Toyota - фото 2
Lotus Elise. Фото: topspeed.com

Спадщина ZZ та його наступник

Існують добре відомі проблеми ZZ, зокрема надмірне споживання оливи, її витоки, проблеми зі шламом, застряглі поршневі кільця, несправності підіймальних болтів тощо.

Попри це загалом двигун довів свою надійність. Він все ще зберігає виняткову продуктивність на літр навіть за сучасними стандартами.

Наразі Toyota розробила нове сімейство двигунів під назвою ZR, щоб замінити модельний ряд ZZ, покращивши паливну ефективність, викиди та інші аспекти.

Раніше ми писали, як доглядати за турбіною авто, щоб мотор працював довго та без проблем. Також експерти назвали п'ять вічних дизельних двигунів.

Японія авто автомобіль Мотор двигун

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