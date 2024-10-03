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Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше

3 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Подержанные авто — шесть американских моделей, которых следует избегать
Американские авто. Фото: economist.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В Украине достаточно популярны автомобили с пробегом, произведенные в США. Но автолюбители часто ошибаются, выкладывая десятки тысяч долларов на машины с проблемами производительности и надежности, которые будут постоянно опустошать кошельки владельцев.

Об американских автомобилях, которые не следует покупать, написал GOBankingRates.

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Chrysler 300

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 1
Фото: capitalone.com

Модель заняла №6 в списке Money Inc. "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году". Дело в том, что автомобиль отстает от конкурентов в технологиях и работает не так хорошо, как другие машины этого класса. При этом оно дороже и испытывает проблемы с доступностью запчастей.

Buick Encore GX

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 2
Фото: jdpower.com

Buick вошел в список TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" с прогнозируемым рейтингом надежности 54 балла из 100. А Encore GX 2023 был назван одной из самых плохих моделей для покупки. Главные проблемы авто — тормозная и топливная системы, двигатель и компоненты выбросов.

Ford Explorer

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 3
Фото: autoboom.co.il

Модель попала в антирейтинг Torque News "Худшие автомобили, кроссоверы и грузовики 2023 года". У него проблемы с надежностью, неутешительная производительность и плохой интерьер. При этом слишком дорого стоит для обычного 3-рядного кроссовера.

Dodge Caravan

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 4
Фото: guideautoweb.com

Автомобиль занял первое место в списке Money Inc. из-за низкой производительности и топливной эффективности. Модель тратит 9,4 л на 100 км пробега по шоссе.

Cadillac XT4 Sport

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 5
Фото: motortrend.com

XT4 Sport попал в список самых плохих автомобилей Motor1. Среди главных проблем этого Cadillac – "трешевый" двигатель и тесный салон.

Lincoln Aviator

Шесть американских подержанных авто, от которых стоит держаться подальше - фото 6
Фото: edmunds.com

Lincoln оказался в списке самых ненадежных автомобилей от TopSpeed с прогнозируемым рейтингом 54 балла из 100. Самыми плохими назвали модели Aviator 2023 и 2021 годов. Проблемы распространяются на все транспортное средство — от электроники, привода и подвески до рулевого управления, краски, декоративной отделки и уплотнений.

Ранее эксперты назвали американские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году. Также мы писали о семи новых гибридных авто, которых следует избегать в 2025 году из-за низкой топливной эффективности.

США авто проблемы автомобиль подержанные авто

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