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Худшие подержанные американские автомобили, которые не следует брать даже бесплатно

15 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эти модели подержанных авто принесут их новым владельцам только проблемы
Плохие модели встречаются почти у всех автопроизводителей. Фото: vimeo.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Почти у всех известных автопроизводителей встречаются неудачные машины и модельные годы. Dodge Caliber и Ford Fiesta считались перспективными авто, но завоевали лишь плохую репутацию среди водителей.

Об этом написала Avtosota.

2007-2012 Dodge Caliber

Худшие подержанные американские автомобили, которые не стоят брать даже бесплатно - фото 1
Фото: wikipedia

Автомобиль выпускался с 4-цилиндровыми рядными двигателями 1,8 л, 2 л и 2,4 л с автоматической или механической трансмиссией.

Главные жалобы

  • плохое качество сборки, в частности хрупкие пластмассы и некачественное исполнение отделки;
  • низкая производительность;
  • частые и дорогостоящие проблемы с бесступенчатым вариатором (CVT).

2011-2019 Форд Fiesta

Худшие подержанные американские автомобили, которые не стоит брать даже бесплатно - фото 2
Фото: Wikipedia

Имела двигатели 1,6 л рядный 4-цилиндровый или 1 л турбированный рядный 3-цилиндровый с АКПП или МКПП.

Главные жалобы

  • отзыв модели из-за многочисленных жалоб на отказ двухконтурной автоматической трансмиссии PowerShift;
  • жесткая подвеска и лишний шум на дороге создавали некомфортный опыт вождения;
  • ограниченная площадь заднего сиденья и вообще сжатое пространство салона.

Ранее эксперты назвали самые плохие автомобили современности. Также автолюбители определили три самые плохие модели авто из Китая.

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