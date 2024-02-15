Эти модели подержанных авто принесут их новым владельцам только проблемы

Плохие модели встречаются почти у всех автопроизводителей. Фото: vimeo.com

Почти у всех известных автопроизводителей встречаются неудачные машины и модельные годы. Dodge Caliber и Ford Fiesta считались перспективными авто, но завоевали лишь плохую репутацию среди водителей.

Об этом написала Avtosota.

2007-2012 Dodge Caliber

Фото: wikipedia

Автомобиль выпускался с 4-цилиндровыми рядными двигателями 1,8 л, 2 л и 2,4 л с автоматической или механической трансмиссией.

Главные жалобы

плохое качество сборки, в частности хрупкие пластмассы и некачественное исполнение отделки;

низкая производительность;

частые и дорогостоящие проблемы с бесступенчатым вариатором (CVT).

2011-2019 Форд Fiesta

Фото: Wikipedia

Имела двигатели 1,6 л рядный 4-цилиндровый или 1 л турбированный рядный 3-цилиндровый с АКПП или МКПП.

Главные жалобы

отзыв модели из-за многочисленных жалоб на отказ двухконтурной автоматической трансмиссии PowerShift;

жесткая подвеска и лишний шум на дороге создавали некомфортный опыт вождения;

ограниченная площадь заднего сиденья и вообще сжатое пространство салона.

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