Эти модели подержанных авто принесут их новым владельцам только проблемы

Худшие подержанные американские автомобили, которые не следует брать даже бесплатно
15 февраля 2024 19:50
Плохие модели встречаются почти у всех автопроизводителей. Фото: vimeo.com
Почти у всех известных автопроизводителей встречаются неудачные машины и модельные годы. Dodge Caliber и Ford Fiesta считались перспективными авто, но завоевали лишь плохую репутацию среди водителей.
Об этом написала Avtosota.
2007-2012 Dodge Caliber
Автомобиль выпускался с 4-цилиндровыми рядными двигателями 1,8 л, 2 л и 2,4 л с автоматической или механической трансмиссией.
Главные жалобы
- плохое качество сборки, в частности хрупкие пластмассы и некачественное исполнение отделки;
- низкая производительность;
- частые и дорогостоящие проблемы с бесступенчатым вариатором (CVT).
2011-2019 Форд Fiesta
Имела двигатели 1,6 л рядный 4-цилиндровый или 1 л турбированный рядный 3-цилиндровый с АКПП или МКПП.
Главные жалобы
- отзыв модели из-за многочисленных жалоб на отказ двухконтурной автоматической трансмиссии PowerShift;
- жесткая подвеска и лишний шум на дороге создавали некомфортный опыт вождения;
- ограниченная площадь заднего сиденья и вообще сжатое пространство салона.
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