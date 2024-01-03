Эксперты назвали 10 самых плохих автомобилей современности

Оценка авто зависит не только от объективных критериев, но и от субъективного восприятия. Фото: carmagazine.co.uk

Существуют ужасные субкомпактные авто, машины со странными пропорциями и автомобили, претендующие на звание спортивных седанов без намека на атлетизм. Восприятие дизайна авто может быть субъективным, но иногда каждый соглашается с тем, что та или иная машина выглядит безобразно.

Рейтинг самых плохих автомобилей составили журналисты CarBuzz.

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Стоит отметить, если бы эксперты американского издания увидели новый российский электромобиль Amber, то, возможно, были бы гораздо более лояльны к участникам антирейтинга, который они создали.

10 самых плохих автомобилей по версии CarBuzz

Chrysler Crossfire Dodge Caliber Hummer H2 Maybach 57 та 62 Smart ForTwo Chrysler Sebring Convertible Ford EcoSport Aston Martin Cygnet Suzuki Jimny Jeep Compass

Chrysler Crossfire

Фото: wikipedia

Понятно, к чему стремился Chrysler, ведь Crossfire появился тогда, когда ретро было самой горячей дизайнерской тенденцией.

Его 3,2 л двигатель от Mercedes выдавал всего 215 л.с. С такими показателями можно работать, если машина легкая или у мотора хорошие обороты, но эта модель развивала максимальную мощность при 5700 об/мин.

Скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, но, чтобы ее достичь, нужно было иметь терпение монаха. Интерьер был обшит плохо подогнанным пластиком, краска которого со временем выцветала.

Есть ли у него какие-нибудь хорошие качества? Поскольку это был один из самых плохих автомобилей, когда-либо сделанных в Америке, сейчас его можно купить по дешевке.

Smart ForTwo

Фото: wikipedia

Авто было доступно только с серией 3-цилиндровых двигателей с турбонаддувом, работавших в паре с 6-ступенчатой АКПП. Он отлично справлялся с работой в перегруженных городах, где не хватает уличных парковок.

Но все начинало разваливаться, стоило выехать на автостраду, пытаясь разогнаться до максимальной скорости, какой бы она ни была, ведь многие не смогли этого узнать из-за страха.

Миниатюрный автомобиль с крошечным пластиковым кузовом, ездящий на шинах размером с колеса детского велосипеда, пугает. Добавьте сюда еще и плохую управляемость из-за короткого шасси.

Aston Martin Cygnet

Фото: wikipedia

По информации отдела маркетинга Aston Martin, Cygnet "был разработан как роскошное решение для городской мобильности" и является "расширением линейки известных роскошных спортивных автомобилей Aston Martin".

Но настоящей причиной существования Cygnet были правила Евросоюза 2012 года по средним выбросам от всего автопарка производителя. Поскольку в то время Aston Martin выпускал только модели с двигателями V8 и V12, то не было никаких шансов, что он сможет их выполнить.

Все бы аплодировали Aston Martin, если б компания написала в пресс-релизе: "Мы используем Cygnet, чтобы обойти нормы выбросов, установленные политиками, не имеющими никакого представления о том, как работает автомобильная промышленность. Если мы продадим несколько таких машин, то сможем продолжать производить другие наши отличные автомобили".

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.