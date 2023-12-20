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Триумф безвкусицы — россияне без помощи китайцев соорудили уродливый электрокар

20 декабря 2023 12:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Электромобиль Amber: россияне создали причудливую машину с противоречивым дизайном
Российский электрокар выглядит ка два, кое-как скрещенных авто. Фото: Drom
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Калининградский "Автотор", где до введения антироссийских санкций собирали BMW, Hyundai и Kia, планирует производство субкомпактного городского электромобиля Amber. Это полностью российская разработка — аналогов в мире, конечно, нет.

О планах производителя сообщил Telegram-канал "Автопоток".

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Создание электромобиля

Amber представляет собой двухместную машину класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки), которую разработал Московский политехнический университет. Сколько студентов, каких курсов участвовало в создании этого чуда инженерной мысли не сообщается.

Разработчики Amber позиционируют его как автомобиль для служб каршеринга и доставки.

Пока готов предсерийный прототип, в течение следующего года обещают собрать пять машин, а с 2025-го выйти на серийное производство и довести его до 50 тыс. авто в год.

Дизайн

Что напоминает дизайн этого авто сказать сложно. Подножки и высокий капот, но маленькая кабина с небольшими окнами и лобовым стеклом. Довершают образ маленькие круглые фары, которые больше подошли бы к мопеду или даже велосипеду.

Впрочем, журналисты "Автопотока" уверяют, что это только прототип, а серийный электрокар будет выглядеть по-другому.

Характеристики

Фактически Amber является квадроциклом с крышей, его конструкция — каркасно-панельная, несущая структура — из труб, наружные элементы отформованы из композитов. Часть кузовных деталей взята у Lada Vesta.

Утверждается, что локализация силовой установки автомобиля составит 94%. Но никакие характеристики электромотора и аккумулятора неизвестны.

Также не разглашаются запас хода, максимальная скорость, оборудование интерьера, объем багажника и т.д.

Известно, что в перспективе планируется выход такой же модели с ДВС. Причем адаптацией конструкции кузова также будет заниматься Мосполитех.

Ранее мы писали, что новые российские автомобили i-Van и Москвич 6 оказались худшими и более дорогими копиями китайских машин.

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