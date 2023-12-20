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Тріумф несмаку — росіяни без допомоги китайців спорудили потворний електрокар

20 грудня 2023 12:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Електромобіль Amber: росіяни створили чудернацьку машину з суперечливим дизайном
Російський електрокар має вигляд двох, аби як схрещених авто. Фото: Drom
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Калінінградський "Автотор", де до запровадження антиросійських санкцій збирали BMW, Hyundai та Kia, планує виробництво субкомпактного міського електромобіля Amber. Це повністю російська розробка — аналогів у світі, звісно, немає.

Про плани виробника повідомив Telegram-канал "Автопоток".

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Створення електромобіля

Amber є двомісною машиною класу L7 (важкі квадрицикли/вуатюретки), яку розробив Московський політехнічний університет. Скільки студентів, з яких курсів брало участь у створені цього дива інженерної думки не повідомляється.

Розробники Amber позиціонують його, як автомобіль для служб каршерінгу та доставки.

Наразі готовий передсерійний прототип, протягом наступного року обіцяють зібрати п'ять машин, а з 2025-го вийти на серійне виробництво та довести його до 50 тис. авто на рік.

Дизайн

Що нагадує дизайн цього авто сказати важко. Підніжки та високий капот, але маленька кабіна з невеличкими вікнами та лобовим склом. Довершують образ маленькі круглі фари, які більше б пасували до мопеда або навіть велосипеда.

Втім, журналісти "Автопотоку" запевняють, що це лише прототип, а серійний електрокар виглядатиме по-іншому.

Характеристики

Фактично Amber є квадроциклом з дахом, його конструкція — каркасно-панельна, несуча структура — з труб, зовнішні елементи відформовані з композитів. Частина кузовних деталей запозичена у Lada Vesta.

Стверджується, що локалізація силової установки автомобіля становитиме 94%. Але жодні характеристики електромотора та акумуляторної батареї невідомі.

Також не розголошуються запас ходу, максимальна швидкість, обладнання інтер'єра, обсяг багажника тощо.

Відомо, що у перспективі планується вихід такої ж моделі з ДВЗ. При чому адаптацією конструкції кузова також займатиметься Мосполітех.

Раніше ми писали, що нові російські автомобілі i-Van і Москвич 6 виявилися гіршими та дорожчими копіями китайських машин.

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