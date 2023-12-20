Електромобіль Amber: росіяни створили чудернацьку машину з суперечливим дизайном

Тріумф несмаку — росіяни без допомоги китайців спорудили потворний електрокар
Калінінградський "Автотор", де до запровадження антиросійських санкцій збирали BMW, Hyundai та Kia, планує виробництво субкомпактного міського електромобіля Amber. Це повністю російська розробка — аналогів у світі, звісно, немає.
Про плани виробника повідомив Telegram-канал "Автопоток".
Створення електромобіля
Amber є двомісною машиною класу L7 (важкі квадрицикли/вуатюретки), яку розробив Московський політехнічний університет. Скільки студентів, з яких курсів брало участь у створені цього дива інженерної думки не повідомляється.
Розробники Amber позиціонують його, як автомобіль для служб каршерінгу та доставки.
Наразі готовий передсерійний прототип, протягом наступного року обіцяють зібрати п'ять машин, а з 2025-го вийти на серійне виробництво та довести його до 50 тис. авто на рік.
Дизайн
Що нагадує дизайн цього авто сказати важко. Підніжки та високий капот, але маленька кабіна з невеличкими вікнами та лобовим склом. Довершують образ маленькі круглі фари, які більше б пасували до мопеда або навіть велосипеда.
Втім, журналісти "Автопотоку" запевняють, що це лише прототип, а серійний електрокар виглядатиме по-іншому.
Характеристики
Фактично Amber є квадроциклом з дахом, його конструкція — каркасно-панельна, несуча структура — з труб, зовнішні елементи відформовані з композитів. Частина кузовних деталей запозичена у Lada Vesta.
Стверджується, що локалізація силової установки автомобіля становитиме 94%. Але жодні характеристики електромотора та акумуляторної батареї невідомі.
Також не розголошуються запас ходу, максимальна швидкість, обладнання інтер'єра, обсяг багажника тощо.
Відомо, що у перспективі планується вихід такої ж моделі з ДВЗ. При чому адаптацією конструкції кузова також займатиметься Мосполітех.
Раніше ми писали, що нові російські автомобілі i-Van і Москвич 6 виявилися гіршими та дорожчими копіями китайських машин.
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