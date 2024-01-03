Експерти назвали 10 найгірших автомобілів сучасності

Оцінка авто залежить не лише від об'єктивних критеріїв, але й від суб'єктивного сприйняття. Фото: carmagazine.co.uk

Існують жахливі субкомпактні авто, машини з дивними пропорціями та автомобілі, які претендують на звання спортивних седанів без жодного натяку на атлетизм. Сприйняття дизайну авто може бути суб'єктивним, але іноді кожен погоджується з тим, що та чи інша машина має потворний вигляд.

Рейтинг найгірших автомобілів склали журналісти CarBuzz.

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Варто зазначити, якби експерти американського видання побачили новий російський електромобіль Amber, то можливо були б набагато лояльнішими до учасників антирейтингу, який вони створили.

10 найгірших автомобілів за версією CarBuzz

Chrysler Crossfire Dodge Caliber Hummer H2 Maybach 57 та 62 Smart ForTwo Chrysler Sebring Convertible Ford EcoSport Aston Martin Cygnet Suzuki Jimny Jeep Compass

Chrysler Crossfire

Фото: wikipedia

Зрозуміло, чого прагнув Chrysler, адже Crossfire з'явився тоді, коли ретро було найгарячішою дизайнерською тенденцією.

Його 3,2 л двигун від Mercedes видавав лише 215 к.с. З такими показниками можна працювати, якщо машина легка або мотор має хороші оберти, але ця модель розвивала максимальну потужність при 5700 об/хв.

Швидкість обмежена електронікою на 250 км/год, але щоб її досягти, потрібно було мати терпіння ченця. Інтер'єр був обшитий погано припасованим пластиком, фарба якого з часом вицвітала.

Чи є у нього якісь гарні якості? Позаяк це був один з найгірших автомобілів, коли-небудь зроблених в Америці, зараз його можна купити задешево.

Smart ForTwo

Фото: wikipedia

Авто було доступне лише з серією 3-циліндрових двигунів з турбонаддувом, що працювали в парі зі 6-ступінчастою АКПП. Він чудово справлявся з роботою в перевантажених містах, де не вистачає вуличних парковок.

Але все починало розвалюватися, варто було виїхати на автостраду, намагаючись розігнатися до максимальної швидкості, якою б вона не була, адже багато хто не зміг цього дізнатися через страх.

Мініатюрний автомобіль з крихітним пластиковим кузовом, який їздить на шинах розміром з колеса дитячого велосипеда, лякає. Додайте сюди ще й погану керованість через коротке шасі.

Aston Martin Cygnet

Фото: wikipedia

За інформацією відділу маркетингу Aston Martin, Cygnet "був розроблений як розкішне рішення для міської мобільності" і є "розширенням лінійки відомих розкішних спортивних автомобілів Aston Martin".

Але справжньою причиною існування Cygnet були правила Євросоюзу 2012 року щодо середніх викидів від всього автопарку виробника. Позаяк на той час Aston Martin випускав лише моделі з двигунами V8 та V12, то не було жодних шансів, що він зможе їх виконати.

Всі б аплодували Aston Martin, як би компанія написала в пресрелізі: "Ми використовуємо Cygnet, щоб обійти норми викидів, встановлені політиками, які не мають жодного уявлення про те, як працює автомобільна промисловість. Якщо ми продамо кілька таких машин, то зможемо продовжувати виробляти інші наші чудові автомобілі".

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.