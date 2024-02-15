Ці моделі вживаних авто принесуть їхнім новим власникам лише проблеми

Найгірші вживані американські автомобілі, які не слід брати навіть безплатно
15 лютого 2024 19:50
Погані моделі трапляються майже у всіх автовиробників. Фото: vimeo.com
Майже у всіх відомих виробників автомобілів зустрічаються невдалі машини та модельні роки. Dodge Caliber та Ford Fiesta вважалися перспективними авто, натомість здобули лише погану репутацію серед водіїв.
Про це написала Avtosota.
2007-2012 Dodge Caliber
Автомобіль випускався з 4-циліндровими рядними двигунами 1,8 л, 2 л та 2,4 л з автоматичною або механічною трансмісією.
Головні скарги
- погана якість збірки, зокрема крихкі пластмаси та неякісне виконання оздоблення;
- низька продуктивність;
- часті та дорогі проблеми з безступінчастим варіатором (CVT).
2011-2019 Ford Fiesta
Мала двигуни 1,6 л рядний 4-циліндровий або 1 л турбований рядний 3-циліндровий з АКПП або МКПП.
Головні скарги
- відкликання моделі через чисельні скарги на відмову двоконтурної автоматичної трансмісії PowerShift;
- жорстка підвіска та зайвий шум на дорозі створювали некомфортний досвід водіння;
- обмежена площа заднього сидіння та взагалі стиснутий простір салону.
Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.
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