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Найгірші вживані американські автомобілі, які не слід брати навіть безплатно

15 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ці моделі вживаних авто принесуть їхнім новим власникам лише проблеми
Погані моделі трапляються майже у всіх автовиробників. Фото: vimeo.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Майже у всіх відомих виробників автомобілів зустрічаються невдалі машини та модельні роки. Dodge Caliber та Ford Fiesta вважалися перспективними авто, натомість здобули лише погану репутацію серед водіїв.

Про це написала Avtosota.

2007-2012 Dodge Caliber

Найгірші вживані американські автомобілі, які не варти брати навіть безплатно - фото 1
Фото: wikipedia

Автомобіль випускався з 4-циліндровими рядними двигунами 1,8 л, 2 л та 2,4 л з автоматичною або механічною трансмісією.

Головні скарги

  • погана якість збірки, зокрема крихкі пластмаси та неякісне виконання оздоблення;
  • низька продуктивність;
  • часті та дорогі проблеми з безступінчастим варіатором (CVT).

2011-2019 Ford Fiesta

Найгірші вживані американські автомобілі, які не варти брати навіть безплатно - фото 2
Фото: Wikipedia

Мала двигуни 1,6 л рядний 4-циліндровий або 1 л турбований рядний 3-циліндровий з АКПП або МКПП.

Головні скарги

  • відкликання моделі через чисельні скарги на відмову двоконтурної автоматичної трансмісії PowerShift;
  • жорстка підвіска та зайвий шум на дорозі створювали некомфортний досвід водіння;
  • обмежена площа заднього сидіння та взагалі стиснутий простір салону.

Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.

США
ремонт
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автомобіль

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