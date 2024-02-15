Ці моделі вживаних авто принесуть їхнім новим власникам лише проблеми

Погані моделі трапляються майже у всіх автовиробників. Фото: vimeo.com

Майже у всіх відомих виробників автомобілів зустрічаються невдалі машини та модельні роки. Dodge Caliber та Ford Fiesta вважалися перспективними авто, натомість здобули лише погану репутацію серед водіїв.

Про це написала Avtosota.

2007-2012 Dodge Caliber

Фото: wikipedia

Автомобіль випускався з 4-циліндровими рядними двигунами 1,8 л, 2 л та 2,4 л з автоматичною або механічною трансмісією.

Головні скарги

погана якість збірки, зокрема крихкі пластмаси та неякісне виконання оздоблення;

низька продуктивність;

часті та дорогі проблеми з безступінчастим варіатором (CVT).

2011-2019 Ford Fiesta

Фото: Wikipedia

Мала двигуни 1,6 л рядний 4-циліндровий або 1 л турбований рядний 3-циліндровий з АКПП або МКПП.

Головні скарги

відкликання моделі через чисельні скарги на відмову двоконтурної автоматичної трансмісії PowerShift;

жорстка підвіска та зайвий шум на дорозі створювали некомфортний досвід водіння;

обмежена площа заднього сидіння та взагалі стиснутий простір салону.

Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.