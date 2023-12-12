Рейтинг надійності авто 2023 року: найгірші та найкращі

Найнадійнішими авто є машини виробництва Toyota Motor Corporation, найменш надійними — Chrysler. Фото: drive.com.au

Lexus, Toyota та Mini — три бренди-лідери в рейтингу надійності автомобілів 2023, який щороку складає американське видання Consumer Reports. А найбільше технічних проблем мають Mercedes та Chrysler.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

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Як Consumer Reports оцінює надійність

Видання опитує водіїв про проблеми, які виникали з їхніми автомобілями за останні 12 місяців. Цього року були зібрані дані про понад 330 тис. автомобілів 2000-2023 модельних років, та про кілька авто 2024-го, які вивели на ринок раніше.

Експерти досліджують 20 проблемних областей — від дрібних (скрип гальм, пошкодження обшивки салону) до серйозних неприємностей (поза гарантійні проблеми з двигуном, трансмісією, батареєю та зарядкою електромобіля). На основі цих даних створюється прогнозована оцінка надійності для кожного авто від 1 до 100.

Найнадійніші виробники

Азійські бренди лідирують за надійністю з великим відривом, маючі загальний середній бал 63. Сім з десяти найнадійніших брендів належать їм. Європейські виробники отримали 46 балів. Три бренди замикають ТОП-10 найнадійніших брендів. Американські компанії мають 39 балів.

Надійність типів транспортних засобів

Легкові автомобілі, зокрема седани, хетчбеки та універсали, мають середній рейтинг надійності 57.

Позашляховики — 50.

Мінівени — 45.

Пікапи — 41.

Надійність за видом силової установки

В середньому гібриди мають на 26% менше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.

Власники PHEV мають на 146% більше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.

Рейтинг надійності автобрендів у 2023 році

Lexus — 79 зі 100 балів. Toyota — 76. Mini — 71. Acura — 70. Honda — 70. Subaru — 69. Mazda — 67. Porsche — 66. BMW — 64. Kia — 61. Hyundai — 56. Buick — 55. Infiniti — 53. Tesla — 48. Ram — 46. Cadillac — 45. Nissan — 45. Genesis — 44. Audi — 43. Chevrolet — 43. Dodge — 42. Ford — 40. Lincoln — 38. GMC — 36. Volvo — 28. Jeep — 26. Volkswagen — 26. Rivian — 24. Mercedes — 23. Chrysler — 18.

ТОП-10 найнадійніших автомобілів у 2023 році

Toyota 4Runner — 87 зі 100. Toyota Camry Hybrid — 87. Toyota Camry — 86. Toyota RAV4 Prime — 84. BMW X5 — 82. Subaru Forester — 82. Toyota RAV4 — 80. Acura RDX — 80. Toyota Corolla — 77. Toyota Highlander Hybrid — 75.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу цього року.