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Опубліковано рейтинг надійності авто 2023 року — найгірші та найкращі

12 грудня 2023 15:25
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Рейтинг надійності авто 2023 року: найгірші та найкращі
Найнадійнішими авто є машини виробництва Toyota Motor Corporation, найменш надійними — Chrysler. Фото: drive.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Lexus, Toyota та Mini — три бренди-лідери в рейтингу надійності автомобілів 2023, який щороку складає американське видання Consumer Reports. А найбільше технічних проблем мають Mercedes та Chrysler.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

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Як Consumer Reports оцінює надійність

Видання опитує водіїв про проблеми, які виникали з їхніми автомобілями за останні 12 місяців. Цього року були зібрані дані про понад 330 тис. автомобілів 2000-2023 модельних років, та про кілька авто 2024-го, які вивели на ринок раніше.

Експерти досліджують 20 проблемних областей — від дрібних (скрип гальм, пошкодження обшивки салону) до серйозних неприємностей (поза гарантійні проблеми з двигуном, трансмісією, батареєю та зарядкою електромобіля). На основі цих даних створюється прогнозована оцінка надійності для кожного авто від 1 до 100.

Найнадійніші виробники

  1. Азійські бренди лідирують за надійністю з великим відривом, маючі загальний середній бал 63. Сім з десяти найнадійніших брендів належать їм.
  2. Європейські виробники отримали 46 балів. Три бренди замикають ТОП-10 найнадійніших брендів.
  3. Американські компанії мають 39 балів.

Надійність типів транспортних засобів

  • Легкові автомобілі, зокрема седани, хетчбеки та універсали, мають середній рейтинг надійності 57.
  • Позашляховики — 50.
  • Мінівени — 45.
  • Пікапи — 41.

Надійність за видом силової установки

  • В середньому гібриди мають на 26% менше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.
  • Власники PHEV мають на 146% більше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.

Рейтинг надійності автобрендів у 2023 році

  1. Lexus — 79 зі 100 балів.
  2. Toyota — 76.
  3. Mini — 71.
  4. Acura — 70.
  5. Honda — 70.
  6. Subaru — 69.
  7. Mazda — 67.
  8. Porsche — 66.
  9. BMW — 64.
  10. Kia — 61.
  11. Hyundai — 56.
  12. Buick — 55.
  13. Infiniti — 53.
  14. Tesla — 48.
  15. Ram — 46.
  16. Cadillac — 45.
  17. Nissan — 45.
  18. Genesis — 44.
  19. Audi — 43.
  20. Chevrolet — 43.
  21. Dodge — 42.
  22. Ford — 40.
  23. Lincoln — 38.
  24. GMC — 36.
  25. Volvo — 28.
  26. Jeep — 26.
  27. Volkswagen — 26.
  28. Rivian — 24.
  29. Mercedes — 23.
  30. Chrysler — 18.

ТОП-10 найнадійніших автомобілів у 2023 році

  1. Toyota 4Runner — 87 зі 100.
  2. Toyota Camry Hybrid — 87.
  3. Toyota Camry — 86.
  4. Toyota RAV4 Prime — 84.
  5. BMW X5 — 82.
  6. Subaru Forester — 82.
  7. Toyota RAV4 — 80.
  8. Acura RDX — 80.
  9. Toyota Corolla — 77.
  10. Toyota Highlander Hybrid — 75.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу цього року.

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