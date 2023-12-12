Опубліковано рейтинг надійності авто 2023 року — найгірші та найкращі
Lexus, Toyota та Mini — три бренди-лідери в рейтингу надійності автомобілів 2023, який щороку складає американське видання Consumer Reports. А найбільше технічних проблем мають Mercedes та Chrysler.
Рейтинг опублікований на сайті видання.
Як Consumer Reports оцінює надійність
Видання опитує водіїв про проблеми, які виникали з їхніми автомобілями за останні 12 місяців. Цього року були зібрані дані про понад 330 тис. автомобілів 2000-2023 модельних років, та про кілька авто 2024-го, які вивели на ринок раніше.
Експерти досліджують 20 проблемних областей — від дрібних (скрип гальм, пошкодження обшивки салону) до серйозних неприємностей (поза гарантійні проблеми з двигуном, трансмісією, батареєю та зарядкою електромобіля). На основі цих даних створюється прогнозована оцінка надійності для кожного авто від 1 до 100.
Найнадійніші виробники
- Азійські бренди лідирують за надійністю з великим відривом, маючі загальний середній бал 63. Сім з десяти найнадійніших брендів належать їм.
- Європейські виробники отримали 46 балів. Три бренди замикають ТОП-10 найнадійніших брендів.
- Американські компанії мають 39 балів.
Надійність типів транспортних засобів
- Легкові автомобілі, зокрема седани, хетчбеки та універсали, мають середній рейтинг надійності 57.
- Позашляховики — 50.
- Мінівени — 45.
- Пікапи — 41.
Надійність за видом силової установки
- В середньому гібриди мають на 26% менше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.
- Власники PHEV мають на 146% більше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ.
Рейтинг надійності автобрендів у 2023 році
- Lexus — 79 зі 100 балів.
- Toyota — 76.
- Mini — 71.
- Acura — 70.
- Honda — 70.
- Subaru — 69.
- Mazda — 67.
- Porsche — 66.
- BMW — 64.
- Kia — 61.
- Hyundai — 56.
- Buick — 55.
- Infiniti — 53.
- Tesla — 48.
- Ram — 46.
- Cadillac — 45.
- Nissan — 45.
- Genesis — 44.
- Audi — 43.
- Chevrolet — 43.
- Dodge — 42.
- Ford — 40.
- Lincoln — 38.
- GMC — 36.
- Volvo — 28.
- Jeep — 26.
- Volkswagen — 26.
- Rivian — 24.
- Mercedes — 23.
- Chrysler — 18.
ТОП-10 найнадійніших автомобілів у 2023 році
- Toyota 4Runner — 87 зі 100.
- Toyota Camry Hybrid — 87.
- Toyota Camry — 86.
- Toyota RAV4 Prime — 84.
- BMW X5 — 82.
- Subaru Forester — 82.
- Toyota RAV4 — 80.
- Acura RDX — 80.
- Toyota Corolla — 77.
- Toyota Highlander Hybrid — 75.
Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу цього року.
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