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Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі

3 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Вживані авто — шість американських моделей, яких слід уникати
Американські автомобілі. Фото: economist.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В Україні досить популярні автомобілі з пробігом, вироблені в США. Але автолюбителі часто помиляються, викладаючи десятки тисяч доларів на машини з проблемами продуктивності та надійності, які надалі постійно спустошуватимуть гаманці власників.

Про американські автомобілі, які не слід купувати, написав GOBankingRates.

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Chrysler 300

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 1
Фото: capitalone.com

Модель посіла №6 у списку Money Inc. "20 автомобілів, яких слід уникати за будь-яку ціну у 2023 році". Річ у тім, що авто відстає від конкурентів у технологіях та працює не так добре, як інші машини цього класу. При цьому воно дорожче та має проблеми з доступністю запчастин.

Buick Encore GX

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 2
Фото: jdpower.com

Buick увійшов до списку TopSpeed "15 найненадійніших автомобільних брендів 2023 року" з прогнозованим рейтингом надійності 54 бали зі 100. А Encore GX 2023 року був названий однією з найгірших моделей для покупки. Головні проблеми авто — гальмівна та паливна системи, двигун та компоненти викидів.

Ford Explorer

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 3
Фото: autoboom.co.il

Модель потрапила до антирейтингу Torque News "Найгірші автомобілі, кросовери та вантажівки 2023 року". Він має проблеми з надійністю, невтішну продуктивність та поганий інтер'єр. При цьому надто дорого коштує для звичайного 3-рядного кросовера.

Dodge Caravan

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 4
Фото: guideautoweb.com

Автомобіль посів перше місце в списку Money Inc. через низьку продуктивність та паливну ефективність. Модель витрачає 9,4 л на 100 км пробігу на шосе.

Cadillac XT4 Sport

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 5
Фото: motortrend.com

XT4 Sport потрапив до списку найгірших автомобілів Motor1. Серед головних проблем цього Cadillac — "трешовий" двигун та тісний салон.

Lincoln Aviator

Шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі - фото 6
Фото: edmunds.com

Lincoln опинився у списку найненадійніших автомобілів від TopSpeed з прогнозованим рейтингом 54 бали зі 100. Найгіршими назвали моделі Aviator 2023 та 2021 років. Проблеми поширюються на весь транспортний засіб — від електроніки, приводу та підвіски до рульового керування, фарби, декоративної обробки та ущільнень.

Раніше експерти назвали американські авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році. Також ми писали про сім нових гібридних авто, яких слід уникати у 2025 році через низьку паливну ефективність.

США авто проблеми автомобіль вживані авто

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19:37 Укриття для хасидів в Умані перетворили на їдальню — відео

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