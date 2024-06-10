ТОП-3 американські авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році

Технічне обслуговування автомобіля. Фото: nerdwallet.com

Якщо ваш автомобіль не називається Lamborghini, то це не означає, що він буде дешевим у користуванні. На основі даних відомих аналітичних ресурсів CarEdge, RepairPal та J.D. Power експерти виявили машини з найнижчими витратами на обслуговування та ремонт протягом перших 5 та 10 років володіння.

Про це написав Hot Cars.

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1. 2024 Chevrolet Malibu

Фото: hotcars.com

Витрати на обслуговування протягом 5 років — 1 718 доларів;

витрати на обслуговування протягом 10 років — 6 460 доларів;

ймовірність серйозних проблем — 19,26%.

2. 2024 Ford Mustang

Фото: hotcars.com

Витрати на обслуговування протягом 5 років — 1 195 доларів;

витрати на обслуговування протягом 10 років — 7 093 доларів;

ймовірність серйозних проблем — 20,79%.

3. 2024 GMC Terrain

Фото: hotcars.com

Витрати на обслуговування протягом 5 років — 2 063 доларів;

витрати на обслуговування протягом 10 років — 7 706 доларів;

ймовірність серйозних проблем — 22,80%.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу.