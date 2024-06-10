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Названы американские авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году

10 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-3 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году
Техническое обслуживание автомобиля. Фото: nerdwallet.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Если ваш автомобиль не называется Lamborghini, то это не значит, что он будет дешевым в использовании. На основе данных известных аналитических ресурсов CarEdge, RepairPal и JD Power эксперты определили машины с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в течение первых 5 и 10 лет владения.

Об этом написал Hot Cars.

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1. 2024 Chevrolet Malibu

 

Названы американские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 1
Фото: hotcars.com
  • Расходы на обслуживание в течение 5 лет — 1 718 долларов;
  • расходы на обслуживание в течение 10 лет — 6 460 долларов;
  • вероятность серьезных проблем — 19,26%.

2. 2024 Ford Mustang

 

Названы американские авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 2
Фото: hotcars.com
  • Расходы на обслуживание в течение 5 лет — 1 195 долларов;
  • расходы на обслуживание в течение 10 лет — 7 093 долларов;
  • вероятность серьезных проблем — 20,79%.

3. 2024 GMC Terrain

 

Названы американские авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 3
Фото: hotcars.com
  • Расходы на обслуживание в течение 5 лет — 2 063 долларов;
  • расходы на обслуживание в течение 10 лет — 7 706 долларов;
  • вероятность серьезных проблем — 22,80%.

Ранее американские эксперты определили лучшие новые автомобили. Также были названы самые дорогие автомобильные бренды мира.

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