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Витрачають забагато пального — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році

27 вересня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Сім гібридних автомобілів, яких слід уникати у 2025 році — причини
BMW ActiveHybrid 7. Фото: zigwheels.qa
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Гібриди відрізняються надзвичайною економією бензину, але це твердження поширюється далеко не на усі моделі. Якщо плануєте придбати гібридний автомобіль у 2025 році та надаєте великий пріоритет надійності та паливній ефективності, експерти не радять сім моделей, які не виправдають очікувань.

Про це написав GOBankingRates.

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BMW ActiveHybrid 5

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 1
Фото: press.bmwgroup.com

За даними TopSpeed, BMW ActiveHybrid 5 витрачає понад 9 л/100 км. Експерти зазначають, що цей розкішний середньорозмірний седан більше спрямований на використання гібридної системи для прискорення та керованості, ніж для економії палива.

BMW ActiveHybrid 7

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 2
Фото: infocar.ua

Гібрид витрачає майже 12 л/100 км. До того ж за даними TopSpeed, ActiveHybrid 7 на 25% дорожчий за платформу, на якій його побудовано.

Lexus LS 600h L

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 3
Фото: caranddriver.com

Має таку ж погану паливну ефективність, як й попереднє авто — майже 12 л/100 км. Автомобіль потужний та швидкий, отримав розкішний салон, але він і коштує дуже дорого.

Mercedes A-Class PHEV

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 4
Фото: topgear.com

За даними WhatCar, основною проблемою авто є вартість обслуговування. Приблизно 9% власників цих гібридів повинні були заплатити понад 2000 доларів за ремонт. Водночас для водіїв бензинових та дизельних версій моделі ремонтні роботи обходяться значно дешевше.

Range Rover Evoque PHEV

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 5
Фото: carsguide.com.au

WhatCar дав цьому гібриду рейтинг надійності лише 58,6%. Згідно з опитуванням власників, авто має проблеми з електрикою, двигуном та кузовом.

Saturn Aura Hybrid

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 6
Фото: caranddriver.com

TopSpeed дає автомобілю високі оцінки за гарний та просторий салон, хорошу загальну якість. Але Aura має погану паливну ефективність — понад 9 л/100 км.

Volkswagen Golf PHEV

Витрачають забагато палива — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році - фото 7
Фото: autocar.co.uk

Ця версія Golf отримала посередні 79,3% рейтингу надійності від WhatCar. На машину багато скаржилися через проблеми з електрикою.

Раніше ми писали про усі плюси та мінуси гібридів та чи варто купляти таке авто у 2024 році. Також в США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду.

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