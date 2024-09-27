Сім гібридних автомобілів, яких слід уникати у 2025 році — причини

Витрачають забагато пального — гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році
Гібриди відрізняються надзвичайною економією бензину, але це твердження поширюється далеко не на усі моделі. Якщо плануєте придбати гібридний автомобіль у 2025 році та надаєте великий пріоритет надійності та паливній ефективності, експерти не радять сім моделей, які не виправдають очікувань.
Про це написав GOBankingRates.
BMW ActiveHybrid 5
За даними TopSpeed, BMW ActiveHybrid 5 витрачає понад 9 л/100 км. Експерти зазначають, що цей розкішний середньорозмірний седан більше спрямований на використання гібридної системи для прискорення та керованості, ніж для економії палива.
BMW ActiveHybrid 7
Гібрид витрачає майже 12 л/100 км. До того ж за даними TopSpeed, ActiveHybrid 7 на 25% дорожчий за платформу, на якій його побудовано.
Lexus LS 600h L
Має таку ж погану паливну ефективність, як й попереднє авто — майже 12 л/100 км. Автомобіль потужний та швидкий, отримав розкішний салон, але він і коштує дуже дорого.
Mercedes A-Class PHEV
За даними WhatCar, основною проблемою авто є вартість обслуговування. Приблизно 9% власників цих гібридів повинні були заплатити понад 2000 доларів за ремонт. Водночас для водіїв бензинових та дизельних версій моделі ремонтні роботи обходяться значно дешевше.
Range Rover Evoque PHEV
WhatCar дав цьому гібриду рейтинг надійності лише 58,6%. Згідно з опитуванням власників, авто має проблеми з електрикою, двигуном та кузовом.
Saturn Aura Hybrid
TopSpeed дає автомобілю високі оцінки за гарний та просторий салон, хорошу загальну якість. Але Aura має погану паливну ефективність — понад 9 л/100 км.
Volkswagen Golf PHEV
Ця версія Golf отримала посередні 79,3% рейтингу надійності від WhatCar. На машину багато скаржилися через проблеми з електрикою.
Раніше ми писали про усі плюси та мінуси гібридів та чи варто купляти таке авто у 2024 році. Також в США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду.
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