Сім гібридних автомобілів, яких слід уникати у 2025 році — причини

BMW ActiveHybrid 7. Фото: zigwheels.qa

Гібриди відрізняються надзвичайною економією бензину, але це твердження поширюється далеко не на усі моделі. Якщо плануєте придбати гібридний автомобіль у 2025 році та надаєте великий пріоритет надійності та паливній ефективності, експерти не радять сім моделей, які не виправдають очікувань.

Про це написав GOBankingRates.

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BMW ActiveHybrid 5

Фото: press.bmwgroup.com

За даними TopSpeed, BMW ActiveHybrid 5 витрачає понад 9 л/100 км. Експерти зазначають, що цей розкішний середньорозмірний седан більше спрямований на використання гібридної системи для прискорення та керованості, ніж для економії палива.

BMW ActiveHybrid 7

Фото: infocar.ua

Гібрид витрачає майже 12 л/100 км. До того ж за даними TopSpeed, ActiveHybrid 7 на 25% дорожчий за платформу, на якій його побудовано.

Lexus LS 600h L

Фото: caranddriver.com

Має таку ж погану паливну ефективність, як й попереднє авто — майже 12 л/100 км. Автомобіль потужний та швидкий, отримав розкішний салон, але він і коштує дуже дорого.

Mercedes A-Class PHEV

Фото: topgear.com

За даними WhatCar, основною проблемою авто є вартість обслуговування. Приблизно 9% власників цих гібридів повинні були заплатити понад 2000 доларів за ремонт. Водночас для водіїв бензинових та дизельних версій моделі ремонтні роботи обходяться значно дешевше.

Range Rover Evoque PHEV

Фото: carsguide.com.au

WhatCar дав цьому гібриду рейтинг надійності лише 58,6%. Згідно з опитуванням власників, авто має проблеми з електрикою, двигуном та кузовом.

Saturn Aura Hybrid

Фото: caranddriver.com

TopSpeed дає автомобілю високі оцінки за гарний та просторий салон, хорошу загальну якість. Але Aura має погану паливну ефективність — понад 9 л/100 км.

Volkswagen Golf PHEV

Фото: autocar.co.uk

Ця версія Golf отримала посередні 79,3% рейтингу надійності від WhatCar. На машину багато скаржилися через проблеми з електрикою.

Раніше ми писали про усі плюси та мінуси гібридів та чи варто купляти таке авто у 2024 році. Також в США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду.