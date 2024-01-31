Гібридні авто: п'ять плюсів та шість мінусів, про які варто знати перед покупкою

Лідером ринку нових гібридів у 2023 році в Україні став Toyota RAV-4, яких продали 1822 одиниці. Фото: westerntoyota.com

На тлі рекордного зростання цін на пальне, минулого року автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж у 2022-му. Головні причини популярності гібридів — велика економічність пального порівняно з класичними ДВЗ та більший запас ходу й менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.

Про це написав Car4You.

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Плюси гібридного автомобіля

Економія пального

Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигуна гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху. Деякі автовласники встановлюють на гібриди ГБО, домагаючись рекордно низьких витрат пального.

Електричний рух

Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.

Регенеративне гальмування

Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.

Рівень шуму

У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.

Екологічна ефективність

Гібридні автомобілі зазвичай мають нижчий рівень викидів CO2.

Мінуси гібридних автомобілів

Ціна

Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.

Техобслуговування

Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.

Акумулятор

Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни, що може бути дорогим процесом.

Обмежений запас електричного ходу

Багато гібридів можуть рухатися на електричній енергії тільки на короткі відстані, у середньому 30-40 км.

Вага

Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість і динаміку.

Місткість

У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.

Раніше ми публікували рейтинг ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.