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Усі плюси та мінуси гібридів — чи варто купляти таке авто у 2024 році

31 січня 2024 10:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гібридні авто: п'ять плюсів та шість мінусів, про які варто знати перед покупкою
Лідером ринку нових гібридів у 2023 році в Україні став Toyota RAV-4, яких продали 1822 одиниці. Фото: westerntoyota.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На тлі рекордного зростання цін на пальне, минулого року автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж у 2022-му. Головні причини популярності гібридів — велика економічність пального порівняно з класичними ДВЗ та більший запас ходу й менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.

Про це написав Car4You.

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Плюси гібридного автомобіля

  • Економія пального

Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигуна гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху. Деякі автовласники встановлюють на гібриди ГБО, домагаючись рекордно низьких витрат пального.

  • Електричний рух

Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.

  • Регенеративне гальмування

Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.

  • Рівень шуму

У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.

  • Екологічна ефективність

Гібридні автомобілі зазвичай мають нижчий рівень викидів CO2.

Мінуси гібридних автомобілів

  • Ціна

Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.

  • Техобслуговування

Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.

  • Акумулятор

Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни, що може бути дорогим процесом.

  • Обмежений запас електричного ходу

Багато гібридів можуть рухатися на електричній енергії тільки на короткі відстані, у середньому 30-40 км.

  • Вага

Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість і динаміку.

  • Місткість

У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.

Раніше ми публікували рейтинг ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.

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