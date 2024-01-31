Гібридні авто: п'ять плюсів та шість мінусів, про які варто знати перед покупкою

Усі плюси та мінуси гібридів — чи варто купляти таке авто у 2024 році
На тлі рекордного зростання цін на пальне, минулого року автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж у 2022-му. Головні причини популярності гібридів — велика економічність пального порівняно з класичними ДВЗ та більший запас ходу й менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.
Про це написав Car4You.
Плюси гібридного автомобіля
- Економія пального
Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигуна гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху. Деякі автовласники встановлюють на гібриди ГБО, домагаючись рекордно низьких витрат пального.
- Електричний рух
Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.
- Регенеративне гальмування
Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.
- Рівень шуму
У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.
- Екологічна ефективність
Гібридні автомобілі зазвичай мають нижчий рівень викидів CO2.
Мінуси гібридних автомобілів
- Ціна
Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.
- Техобслуговування
Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.
- Акумулятор
Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни, що може бути дорогим процесом.
- Обмежений запас електричного ходу
Багато гібридів можуть рухатися на електричній енергії тільки на короткі відстані, у середньому 30-40 км.
- Вага
Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість і динаміку.
- Місткість
У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.
Раніше ми публікували рейтинг ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.
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