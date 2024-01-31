Гибридные авто: пять плюсов и шесть минусов, о которых следует знать перед покупкой

Лидером рынка новых гибридов в 2023 году в Украине стал Toyota RAV-4, которых продали 1822 единицы. Фото: westerntoyota.com

На фоне рекордного роста цен на топливо в прошлом году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 55% больше, чем в 2022-м. Главные причины популярности гибридов — большая экономичность топлива по сравнению с классическими ДВС и больший запас хода и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.

Об этом написал Car4You.

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Плюсы гибридного автомобиля

Экономия топлива

Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателя гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения. Некоторые автовладельцы устанавливают на гибриды ГБО, добиваясь рекордно низких расходов топлива.

Электрическое движение

Автомобили могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.

Регенеративное торможение

Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.

Уровень шума

В режиме электрического движения гибриды гораздо тише традиционных авто.

Экологическая эффективность

Гибридные автомобили обычно имеют более низкий уровень выбросов CO2.

Минусы гибридных автомобилей

Цена

Гибриды обычно более дорогие по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.

Техобслуживание

Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, цены которых низким не назовешь.

Аккумулятор

Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут потребовать замены, что может быть дорогим процессом.

Ограниченный запас электрического хода

Многие гибриды могут двигаться на электрической энергии только на короткие расстояния в среднем 30-40 км.

Вес

Из-за батарей и электрического оборудования, гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.

Вместимость

У многих гибридов батарея и оборудование занимают пространство в автомобиле.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.