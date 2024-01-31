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Все плюсы и минусы гибридов — стоит ли покупать такой автомобиль в 2024 году

31 января 2024 10:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гибридные авто: пять плюсов и шесть минусов, о которых следует знать перед покупкой
Лидером рынка новых гибридов в 2023 году в Украине стал Toyota RAV-4, которых продали 1822 единицы. Фото: westerntoyota.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На фоне рекордного роста цен на топливо в прошлом году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 55% больше, чем в 2022-м. Главные причины популярности гибридов — большая экономичность топлива по сравнению с классическими ДВС и больший запас хода и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.

Об этом написал Car4You.

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Плюсы гибридного автомобиля

  • Экономия топлива

Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателя гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения. Некоторые автовладельцы устанавливают на гибриды ГБО, добиваясь рекордно низких расходов топлива.

  • Электрическое движение

Автомобили могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.

  • Регенеративное торможение

Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.

  • Уровень шума

В режиме электрического движения гибриды гораздо тише традиционных авто.

  • Экологическая эффективность

Гибридные автомобили обычно имеют более низкий уровень выбросов CO2.

Минусы гибридных автомобилей

  • Цена

Гибриды обычно более дорогие по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.

  • Техобслуживание

Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, цены которых низким не назовешь.

  • Аккумулятор

Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут потребовать замены, что может быть дорогим процессом.

  • Ограниченный запас электрического хода

Многие гибриды могут двигаться на электрической энергии только на короткие расстояния в среднем 30-40 км.

  • Вес

Из-за батарей и электрического оборудования, гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.

  • Вместимость

У многих гибридов батарея и оборудование занимают пространство в автомобиле.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.

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