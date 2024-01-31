Гибридные авто: пять плюсов и шесть минусов, о которых следует знать перед покупкой

Все плюсы и минусы гибридов — стоит ли покупать такой автомобиль в 2024 году
На фоне рекордного роста цен на топливо в прошлом году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 55% больше, чем в 2022-м. Главные причины популярности гибридов — большая экономичность топлива по сравнению с классическими ДВС и больший запас хода и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.
Об этом написал Car4You.
Плюсы гибридного автомобиля
- Экономия топлива
Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателя гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения. Некоторые автовладельцы устанавливают на гибриды ГБО, добиваясь рекордно низких расходов топлива.
- Электрическое движение
Автомобили могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.
- Регенеративное торможение
Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.
- Уровень шума
В режиме электрического движения гибриды гораздо тише традиционных авто.
- Экологическая эффективность
Гибридные автомобили обычно имеют более низкий уровень выбросов CO2.
Минусы гибридных автомобилей
- Цена
Гибриды обычно более дорогие по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.
- Техобслуживание
Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, цены которых низким не назовешь.
- Аккумулятор
Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут потребовать замены, что может быть дорогим процессом.
- Ограниченный запас электрического хода
Многие гибриды могут двигаться на электрической энергии только на короткие расстояния в среднем 30-40 км.
- Вес
Из-за батарей и электрического оборудования, гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.
- Вместимость
У многих гибридов батарея и оборудование занимают пространство в автомобиле.
Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.
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