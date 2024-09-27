Семь гибридных автомобилей, которых следует избегать в 2025 году — причины

BMW ActiveHybrid 7. Фото: zigwheels.qa

Гибриды отличаются необычайной экономией бензина, но это утверждение распространяется далеко не на все модели. Если планируете приобрести гибридный автомобиль в 2025 году и отдаете приоритет надежности и топливной эффективности, эксперты не рекомендуют семь моделей, которые не оправдают ожиданий.

Об этом написал GOBankingRates.

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BMW ActiveHybrid 5

Фото: press.bmwgroup.com

По данным TopSpeed, BMW ActiveHybrid 5 тратит более 9 л/100 км. Эксперты отмечают, что роскошный среднеразмерный седан больше направлен на использование гибридной системы для ускорения и управляемости, чем для экономии топлива.

BMW ActiveHybrid 7

Фото: infocar.ua

Гибрид тратит около 12 л/100 км. К тому же по данным TopSpeed, ActiveHybrid 7 на 25% дороже платформы, на которой он построен.

Lexus LS 600h L

Фото: caranddriver.com

Обладает такой же плохой топливной эффективностью, как и предыдущее авто — почти 12 л/100 км. Автомобиль мощный и быстрый, получил роскошный салон, но он и стоит очень дорого.

Mercedes A-Class PHEV

Фото: topgear.com

По данным WhatCar, основной проблемой автомобиля является стоимость обслуживания. Приблизительно 9% владельцев этих гибридов должны были заплатить более 2000 долларов за ремонт. В то же время, для водителей бензиновых и дизельных версий модели ремонтные работы обходятся значительно дешевле.

Range Rover Evoque PHEV

Фото: carsguide.com.au

WhatCar дал этому гибриду рейтинг надежности всего 58,6%. Согласно опросу владельцев, автомобиль имеет проблемы с электричеством, двигателем и кузовом.

Saturn Aura Hybrid

Фото: caranddriver.com

TopSpeed дает автомобилю высокие оценки за хороший и просторный салон, общее качество. Но Aura имеет плохую топливную эффективность — более 9 л/100 км.

Volkswagen Golf PHEV

Фото: autocar.co.uk

Эта версия Golf получила средние 79,3% рейтинга надежности от WhatCar. На машину многие жаловались из-за проблем с электричеством.

Ранее мы писали обо всех плюсах и минусах гибридов и стоит ли покупать такой автомобиль в 2024 году. Также в США назвали лучший плагин-гибрид 2024 года — это кроссовер известного бренда.