Лучший плагин-гибрид 2024 года — в США отметили кроссовер известного бренда

2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid. Фото: topspeed.com

Для хорошего гибридного кроссовера, подключаемого к электросети, важны качество и умеренные цены. Такие автомобили сочетают практичность и эффективность, предлагая одновременно десятки километров полностью электрического запаса хода.

Об этом написал U.S.News.

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Dodge Hornet Plug-In Hybrid: 31 400 долларов — 7,2 балла из 10;

31 400 долларов — 7,2 балла из 10; Ford Escape Plug-In Hybrid: 40 500 долларов — 7,7/10;

40 500 долларов — 7,7/10; Jeep Wrangler 4xe: 52 590 долларов — 7,6/10;

52 590 долларов — 7,6/10; Kia Niro Plug-In Hybrid: 34 390 долларов — 8,3/10;

34 390 долларов — 8,3/10; Jeep Grand Cherokee 4xe: 60 490 долларов — 7,9/10;

60 490 долларов — 7,9/10; Kia Sorento Plug-In Hybrid: 47 990 долларов — 8,5/10;

В финал голосования вышли Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (38 725 долларов), Toyota RAV4 Prime (43 690 долларов) и Kia Sportage Plug-In Hybrid: (39 400 долларов).

Победитель: Kia Sportage Plug-In Hybrid

2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid

Фото: cars.usnews.com

Общая оценка: 9,1 балла из 10.

За отличное сочетание качества и цены специалисты U.S.News назвали Sportage Plug-In Hybrid лучшим гибридным кроссовером 2024 года.

Интерьер Kia изготовлен из качественных материалов и обеспечивает достаточно места для пассажиров и груза. Стандартных функций много, включая 12,3-дюймовый сенсорный экран и 12,2-дюймовый цифровой прибор.

Хотя это не самый спортивный гибридный кроссовер с подзарядкой от электросети, Sportage Plug-In Hybrid чувствует себя спокойно на поворотах. Он обеспечивает плавную езду, а его ускорения достаточно в большинстве ситуаций.

Полностью заряженный Sportage Plug-In Hybrid имеет запас хода только на электричестве до 55 км.

Ранее в Украине стартовали продажи кроссовера Kia EV6. Также в нашей стране доступен новый кроссовер Kia Sorento в люксовой комплектации.