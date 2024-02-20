Электрокроссовер Kia EV6 уже доступен в Украине — характеристики и цена

В Украине стартовали продажи электрокроссовера Kia EV6 — комплектация и цена
Компания Kia не спешила с выводом на украинский рынок компактного электрического кроссовера EV6, выпущенного в 2023 году. Впрочем, недавно модель появилась на официальном сайте компании в Украине, хотя цена до сих пор известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Пока в Украину привезли одномоторную заднеприводную версию Kia EV6 с 229-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 77.4 кВт-ч с запасом хода на 528 км.
Цена и комплектация Kia EV6
Пока известно об одной недешевой комплектации Luxury, которую предлагают за 2 115 963 грн (51 900 евро).
Автомобили в такой комплектации будут оборудованы:
- подогревом передних и задних сидений;
- двухзонным климат-контролем;
- дополнительным подогревателем салона;
- цифровой приборной панелью;
- адаптивным круиз-контролем;
- широким перечнем другого оборудования.
Конкуренты Kia EV6 в Украине
Ford Mustang Mach-E — от 2 056 984 грн
Mercedes-Benz EQB — 2 149 179 грн
Ранее Kia EV6 был назван вторым среди самых желанных электрокаров в мире. Также Kia EV9 на престижном конкурсе признан коммерческим автомобилем 2024 года в США.
Читайте Новини.LIVE!