Электрокроссовер Kia EV6 уже доступен в Украине — характеристики и цена

В Украину приехала одномоторная версия Kia EV6. Фото: nextcar.ua

Компания Kia не спешила с выводом на украинский рынок компактного электрического кроссовера EV6, выпущенного в 2023 году. Впрочем, недавно модель появилась на официальном сайте компании в Украине, хотя цена до сих пор известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Пока в Украину привезли одномоторную заднеприводную версию Kia EV6 с 229-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 77.4 кВт-ч с запасом хода на 528 км.

Цена и комплектация Kia EV6

Пока известно об одной недешевой комплектации Luxury, которую предлагают за 2 115 963 грн (51 900 евро).

Автомобили в такой комплектации будут оборудованы:

подогревом передних и задних сидений;

двухзонным климат-контролем;

дополнительным подогревателем салона;

цифровой приборной панелью;

адаптивным круиз-контролем;

широким перечнем другого оборудования.

Фото: nextcar.ua

Конкуренты Kia EV6 в Украине

Ford Mustang Mach-E — от 2 056 984 грн

Mercedes-Benz EQB — 2 149 179 грн

Ранее Kia EV6 был назван вторым среди самых желанных электрокаров в мире. Также Kia EV9 на престижном конкурсе признан коммерческим автомобилем 2024 года в США.