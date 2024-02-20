Електрокросовер Kia EV6 вже доступний в Україні — характеристики та ціна

В Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6 — комплектація та ціна
Компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Поки що в Україну привезли одномоторну задньопривідну версію Kia EV6 з 229-сильним двигуном та акумуляторною батареєю на 77.4 кВт-год, з запасом ходу на 528 км.
Ціна та комплектація Kia EV6
Поки що відомо про одну недешеву комплектацію Luxury, яку пропонують за 2 115 963 грн (51 900 євро).
Авто в такій комплектації будуть обладнані:
- підігрівом передніх та задніх сидінь;
- двозонним клімат-контролем;
- додатковим підігрівачем салону;
- цифровою панеллю приладів;
- адаптивним круїз-контролем;
- широким переліком іншого обладнання.
Конкуренти Kia EV6 в Україні
Ford Mustang Mach-E — від 2 056 984 грн.
Mercedes-Benz EQB — 2 149 179 грн.
Раніше Kia EV6 був названий другим серед найбажаніших електрокарів у світі. Також Kia EV9 на престижному конкурсі визнаний комерційним автомобілем 2024 року в США.
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