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В Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6 — комплектація та ціна

20 лютого 2024 12:17
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Електрокросовер Kia EV6 вже доступний в Україні — характеристики та ціна
В Україну приїхала одномоторна версія Kia EV6. Фото: nextcar.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Поки що в Україну привезли одномоторну задньопривідну версію Kia EV6 з 229-сильним двигуном та акумуляторною батареєю на 77.4 кВт-год, з запасом ходу на 528 км.

Ціна та комплектація Kia EV6

Поки що відомо про одну недешеву комплектацію Luxury, яку пропонують за 2 115 963 грн (51 900 євро).

Авто в такій комплектації будуть обладнані:

  • підігрівом передніх та задніх сидінь;
  • двозонним клімат-контролем;
  • додатковим підігрівачем салону;
  • цифровою панеллю приладів;
  • адаптивним круїз-контролем;
  • широким переліком іншого обладнання.
В Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6 — комплектація та ціна - фото 1
Фото: nextcar.ua

Конкуренти Kia EV6 в Україні

Ford Mustang Mach-E — від 2 056 984 грн.
Mercedes-Benz EQB — 2 149 179 грн.

Раніше Kia EV6 був названий другим серед найбажаніших електрокарів у світі. Також Kia EV9 на престижному конкурсі визнаний комерційним автомобілем 2024 року в США.

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