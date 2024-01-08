ТОП-3 найкращих автомобілів 2024 року за версією північноамериканських експертів

В Північній Америці автомобілями 2024 року стали Ford Super Duty, Toyota Prius та Kia EV9. Фото: northamericancaroftheyear.org

Днями на автосалоні в Лос-Анджелесі оголошено трьох переможців престижного конкурсу "Північноамериканський легковий, вантажний та комерційний автомобіль року'2024" (NACTOY). Від початку у переліку претендентів на нагороди фігурувало 52 моделі авто.

Про це повідомив офіційний сайт організаторів.

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Протягом року члени журі NACTOY провели сотні годин тест-драйвів, досліджуючи та оцінюючи автомобілі з точки зору інновацій, дизайну, безпеки, продуктивності, технологій, задоволеності водія, користувацького досвіду тощо. Автомобілі оцінювали 50 професійних журналістів з різних ЗМІ США та Канади.

Переможці-2024

Автомобіль року — Toyota Prius та Prius Prime.

та Вантажівка року — Ford Super Duty.

Комерційне авто року — Kia EV9.

Toyota Prius та Prius Prime

Фото: northamericancaroftheyear.org

Коментар журі

"Toyota Prius так довго був об'єктом для жартів через свій зовнішній вигляд, що нова модель стала невпізнанною і приголомшливо привабливою. Він все ще має паливну економічність Prius, а версія Prime отримала набагато більший запас ходу, і я очікую, що цьогорічна модель сподобається абсолютно новій групі покупців", — підкреслив Джон Фоелкер (Car and Driver, Green Car Reports, Charged EVs тощо).

В Україну Toyota Prius 2023 можуть привезти під замовлення за ціною від 45 693 доларів.

Ford F-Series Super Duty

Фото: northamericancaroftheyear.org

Коментарі журі

"Ford Super Duty зберігає лідерство в категорії надпотужних пікапів завдяки своїм вражаючим показникам тягового зусилля, вантажопідйомності, крутного моменту та потужності. Чотири двигуни на вибір: новий стандартний 6,8-літровий бензиновий V8 та 6,7-літровий дизельний V8 Power Stroke. Великий Super Duty надзвичайно просторий і комфортний у керуванні", — зазначив Джек Р. Нерад (America on the Road Radio, JDPower.com, TrueCar.com, USNews.com).

В Україні вживані Ford F-Series в залежності від року випуску та пробігу коштують від 20 000 доларів.

Kia EV9

Фото: northamericancaroftheyear.org

Коментарі журі

"Kia EV9 має налякати інші бренди, адже стрімко рухається в ногу з часом, пропонуючи вражаючий дизайн та новітні технології за цінами, нижчими ніж у преміальних брендів. Це рецепт успіху", — підсумував Джон МакЕлрой (Autoline).

В Україні нові Kia EV9 2023 продають за ціною від 8 0 354 доларів.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також автоледі назвали найкращий автомобіль для жінок у 2023 році.