ТОП-3 лучших автомобилей 2024 года по версии североамериканских экспертов

В Северной Америке автомобилями 2024 стали Ford Super Duty, Toyota Prius и Kia EV9. Фото: northamericancaroftheyear.org

На днях на автосалоне в Лос-Анджелесе объявлены три победителя престижного конкурса "Североамериканский легковой, грузовой и коммерческий автомобиль года'2024" (NACTOY). С самого начала в списке претендентов на награды фигурировало 52 модели авто.

Об этом сообщил официальный сайт организаторов.

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В течение года члены жюри NACTOY провели сотни часов тест-драйвов, исследуя и оценивая автомобили с точки зрения инноваций, дизайна, безопасности, производительности, технологий, удовлетворенности водителя, потребительского лпыта и т.д. Автомобили оценивали 50 профессиональных журналистов из разных СМИ США и Канады.

Победители-2024

Автомобиль года — Toyota Prius и Prius Prime.

и Грузовик года — Ford Super Duty.

Коммерческое авто года — Kia EV9.

Toyota Prius и Prius Prime

Фото: northamericancaroftheyear.org

Комментарий жюри

Toyota Prius так долго был объектом для шуток из-за своего внешнего вида, что новая модель стала неузнаваемой и потрясающе привлекательной. Он все еще имеет топливную экономичность Prius, а версия Prime получила гораздо больший запас хода, и я ожидаю, что модель этого года понравится совершенно новой группе покупателей", — подчеркнул Джон Фоэлкер (Car and Driver, Green Car Reports, Charged EVs и т.д.).

В Украину Toyota Prius 2023 могут привезти под заказ по цене от 45 693 долларов.

Форд F-Series Super Duty

Фото: northamericancaroftheyear.org

Комментарии жюри

"Ford Super Duty сохраняет лидерство в категории сверхмощных пикапов благодаря своим впечатляющим показателям тягового усилия, грузоподъемности, крутящего момента и мощности. Четыре двигателя на выбор: новый стандартный 6,8-литровый бензиновый V8 и 6,7-литровый дизельный V8 Power Stroke. Большой Super Duty чрезвычайно просторный и комфортный в управлении", — отметил Джек Р. Нерад (America on the Road Radio, JDPower.com, TrueCar.com, USNews.com).

В Украине подержанные Ford F-Series в зависимости от года выпуска и пробега стоят от 20 000 долларов.

Kia EV9

Фото: northamericancaroftheyear.org

Комментарии жюри

"Kia EV9 должна испугать другие бренды, ведь стремительно двигается в ногу со временем, предлагая впечатляющий дизайн и новейшие технологии по ценам ниже премиальных брендов. Это рецепт успеха", — подытожил Джон МакЭлрой (Autoline).

В Украине новые Kia EV9 2023 года продают по цене от 8 0 354 долларов.

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