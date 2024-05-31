Kia Sorento 2024: сколько стоит комплектация, которую предлагают в Украине.

В Украине начнутся продажи нового Kia Sorento — комплектация и цены
31 мая 2024 19:55
Kia Sorento. Фото: motortrend.com
В Украину привезли Kia Sorento в единственной топовой комплектации Luxury. Кроссовер имеет 7-местный салон и систему полного привода.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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Силовой агрегат
Заказать полноприводный корейский кроссовер можно с 2,2-литровым турбодизелем SmartStream D мощностью 194 л.с. и 440 Нм, работающий с 8-ступенчатой роботизированной КПП, потребляя в смешанном цикле около 6 литров горючего на 100 км пробега. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с. Других вариантов комплектации не предусмотрено.
Салон
- два 12,3-дюймовых экрана — приборная панель и мультимедийная система;
- сканер отпечатка пальца для запуска двигателя;
- беспроводное зарядное устройство для смартфонов;
- подогрев руля и кресел первого и центрального ряда;
- режим повышенного комфорта для передних кресел;
- центральное электрохромное зеркало со встроенным дисплеем;
- панорамная крыша;
- отдельный кондиционер для пассажиров сзади;
- акустическая ламинация ветрового стекла и др.
Цена Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.
Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.
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