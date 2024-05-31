Kia Sorento 2024: сколько стоит комплектация, которую предлагают в Украине.

Kia Sorento. Фото: motortrend.com

В Украину привезли Kia Sorento в единственной топовой комплектации Luxury. Кроссовер имеет 7-местный салон и систему полного привода.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Заказать полноприводный корейский кроссовер можно с 2,2-литровым турбодизелем SmartStream D мощностью 194 л.с. и 440 Нм, работающий с 8-ступенчатой роботизированной КПП, потребляя в смешанном цикле около 6 литров горючего на 100 км пробега. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с. Других вариантов комплектации не предусмотрено.

Фото: caranddriver.com

Салон

два 12,3-дюймовых экрана — приборная панель и мультимедийная система;

сканер отпечатка пальца для запуска двигателя;

беспроводное зарядное устройство для смартфонов;

подогрев руля и кресел первого и центрального ряда;

режим повышенного комфорта для передних кресел;

центральное электрохромное зеркало со встроенным дисплеем;

панорамная крыша;

отдельный кондиционер для пассажиров сзади;

акустическая ламинация ветрового стекла и др.

Цена Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.

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