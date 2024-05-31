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В Украине начнутся продажи нового Kia Sorento — комплектация и цены

31 мая 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Kia Sorento 2024: сколько стоит комплектация, которую предлагают в Украине.
Kia Sorento. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украину привезли Kia Sorento в единственной топовой комплектации Luxury. Кроссовер имеет 7-местный салон и систему полного привода.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Заказать полноприводный корейский кроссовер можно с 2,2-литровым турбодизелем SmartStream D мощностью 194 л.с. и 440 Нм, работающий с 8-ступенчатой роботизированной КПП, потребляя в смешанном цикле около 6 литров горючего на 100 км пробега. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с. Других вариантов комплектации не предусмотрено.

 

В Украине начнутся продажи нового Kia Sorento - комплектация и цены - фото 1
Фото: caranddriver.com

Салон

  • два 12,3-дюймовых экрана — приборная панель и мультимедийная система;
  • сканер отпечатка пальца для запуска двигателя;
  • беспроводное зарядное устройство для смартфонов;
  • подогрев руля и кресел первого и центрального ряда;
  • режим повышенного комфорта для передних кресел;
  • центральное электрохромное зеркало со встроенным дисплеем;
  • панорамная крыша;
  • отдельный кондиционер для пассажиров сзади;
  • акустическая ламинация ветрового стекла и др.

Цена Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.

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