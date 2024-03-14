Hyundai Elantra 2024 — за сколько в Украине продают обновленный седан

В Украине начнутся продажи недорогого седана Hyundai Elantra — какие цены
Обновленный седан Hyundai Elantra оживит активность в сегменте автомобилей с классическим 4-дверным кузовом. Ведь сегодня количество таких машин сократилось в Украине под давлением массового увлечения автолюбителей кроссоверами.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Дизайн
Седан получил более агрессивную решетку радиатора и новые бампер, фары и фирменную светодиодную перемычку, которая начинается практически над колесными арками. Корму украшает также новый бампер с контрастной вставкой, которая делает заднюю часть седана с виду более массивной и широкой.
Почти не изменился силуэт седана с характерным сечением резких линий на боковине и кормой в стиле фастбэк с острым углом наклона массивной задней стойки, скрывающей крышку багажного отсека.
Салон
Машина имеет два интегрированных дисплея — щиток приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Частное пространство водителя очерчено высокой ручкой-перепонкой над центральной консолью со стороны пассажира.
Двигатель
Hyundai Elantra будет представлен исключительно с атмосферным двигателем 1.6 MPI мощностью 127 л.с., который будет работать с 6-ступенчатыми трансмиссиями — механической или автоматической.
Комплектация и цены
Предусмотрены четыре комплектации седана: Active, Comfort, Style и Premium.
Они будут отличаться:
- конструкцией светодиодных фар;
- сложностью климатической системы;
- диагональю сенсорного дисплея;
- размером колес;
- перечнем дополнительного оборудования: подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних кресел, камеры заднего вида, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и т.д.
Доступный седан в исполнении Active на 15-дюймовых штампованных колесах с МКПП будет стоить от 808 500 грн. Такая же комплектация, но с АКПП — 852 100 грн.
Топовый седан Elantra Premium с АКПП будет стоить от 1 087 300 грн. Комплектация Premium с дополнительным комплексом электронных ассистентов вождения – 1 129 500 грн.
Ранее мы писали, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Также мы сообщали, что Hyundai Motor окончательно вышла с рынка РФ.
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