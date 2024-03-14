Hyundai Elantra 2024 — за сколько в Украине продают обновленный седан

Hyundai Elantra получил более агрессивный капот. Фото: hyundaicanada.com

Обновленный седан Hyundai Elantra оживит активность в сегменте автомобилей с классическим 4-дверным кузовом. Ведь сегодня количество таких машин сократилось в Украине под давлением массового увлечения автолюбителей кроссоверами.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн

Седан получил более агрессивную решетку радиатора и новые бампер, фары и фирменную светодиодную перемычку, которая начинается практически над колесными арками. Корму украшает также новый бампер с контрастной вставкой, которая делает заднюю часть седана с виду более массивной и широкой.

Почти не изменился силуэт седана с характерным сечением резких линий на боковине и кормой в стиле фастбэк с острым углом наклона массивной задней стойки, скрывающей крышку багажного отсека.

Салон

Машина имеет два интегрированных дисплея — щиток приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Частное пространство водителя очерчено высокой ручкой-перепонкой над центральной консолью со стороны пассажира.

Фото: hyundaicanada.com

Двигатель

Hyundai Elantra будет представлен исключительно с атмосферным двигателем 1.6 MPI мощностью 127 л.с., который будет работать с 6-ступенчатыми трансмиссиями — механической или автоматической.

Комплектация и цены

Предусмотрены четыре комплектации седана: Active, Comfort, Style и Premium.

Они будут отличаться:

конструкцией светодиодных фар;

сложностью климатической системы;

диагональю сенсорного дисплея;

размером колес;

перечнем дополнительного оборудования: подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних кресел, камеры заднего вида, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и т.д.

Доступный седан в исполнении Active на 15-дюймовых штампованных колесах с МКПП будет стоить от 808 500 грн. Такая же комплектация, но с АКПП — 852 100 грн.

Топовый седан Elantra Premium с АКПП будет стоить от 1 087 300 грн. Комплектация Premium с дополнительным комплексом электронных ассистентов вождения – 1 129 500 грн.

Ранее мы писали, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Также мы сообщали, что Hyundai Motor окончательно вышла с рынка РФ.