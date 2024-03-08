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Проверьте свое авто — отзывают Hyundai Elantra 2015-2016 годов

8 марта 2024 15:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему отзывают 186 тыс. популярных в Украине Hyundai Elantra 2015-2016 годов
2015 Hyundai Elantra. Фото: cargurus.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компания Hyundai отзывает в США более 186 тыс. седанов Elantra 2015-2016 модельных лет из-за того, что у них могут выйти из строя защелки багажника. Если это произойдет, его невозможно открыть изнутри с помощью аварийной системы, а также крышку багажника становится труднее открывать снаружи.

Об этом сообщил Consumer Reports.

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Отзываются автомобили Hyundai Elantra, изготовленные в период с 26 декабря 2014 по 22 декабря 2015 года.

Причины отзыва

Под воздействием высокой температуры защелка замка багажника может термически сжиматься. Если вы пытаетесь открыть багажник в такой ситуации, это может сломать защелку и помешать открытию замка аварийного системы багажника изнутри автомобиля.

В документах, предоставленных Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Hyundai сообщает, что было получено 11 724 сообщения о неисправностях щеколд багажника, но ни один из них не привел к травмам или авариям.

Как будут устранять проблему

Дилерские центры Hyundai бесплатно заменят защелку багажника на более крепкую деталь. Владельцы, которые уже заплатили за ремонт из собственного кармана, могут рассчитывать на возмещение расходов.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.

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