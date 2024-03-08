Чому відкликають 186 тис. популярних в Україні Hyundai Elantra 2015-2016 років

Перевірте своє авто — відкликають Hyundai Elantra 2015-2016 років
Компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.
Про це повідомив Consumer Reports.
Відкликаються автомобілі Hyundai Elantra, виготовлені в період з 26 грудня 2014 року по 22 грудня 2015 року.
Причини відкликання
Під впливом високої температури защіпка замка багажника може термічно стискатися. Якщо намагатися відкрити багажник в такій ситуації, це може зламати защіпку та перешкодити відкриттю замка аварійного відчинення багажника зсередини автомобіля.
У документах, наданих Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), Hyundai повідомляє, що було отримано 11 724 повідомлення про несправності клямок багажника, але жоден з них не призвів до травм або аварій.
Як усуватимуть проблему
Дилерські центри Hyundai безплатно замінять засувку багажника на міцнішу деталь. Власники, які вже заплатили за ремонт з власної кишені, можуть розраховувати на відшкодування витрат.
Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.
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