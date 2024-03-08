Чому відкликають 186 тис. популярних в Україні Hyundai Elantra 2015-2016 років

2015 Hyundai Elantra. Фото: cargurus.com

Компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

Про це повідомив Consumer Reports.

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Відкликаються автомобілі Hyundai Elantra, виготовлені в період з 26 грудня 2014 року по 22 грудня 2015 року.

Причини відкликання

Під впливом високої температури защіпка замка багажника може термічно стискатися. Якщо намагатися відкрити багажник в такій ситуації, це може зламати защіпку та перешкодити відкриттю замка аварійного відчинення багажника зсередини автомобіля.

У документах, наданих Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), Hyundai повідомляє, що було отримано 11 724 повідомлення про несправності клямок багажника, але жоден з них не призвів до травм або аварій.

Як усуватимуть проблему

Дилерські центри Hyundai безплатно замінять засувку багажника на міцнішу деталь. Власники, які вже заплатили за ремонт з власної кишені, можуть розраховувати на відшкодування витрат.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.