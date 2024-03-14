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В Україні розпочнуться продажі недорогого седана Hyundai Elantra — які ціни

14 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai Elantra 2024 — за скільки в Україні продають оновлений седан
Hyundai Elantra отримав агресивніший капот. Фото: hyundaicanada.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Оновлений седан Hyundai Elantra пожвавить активність у сегменті автомобілів з класичним 4-дверним кузовом. Адже сьогодні кількість таких машин скоротилися в Україні під тиском масового захоплення автолюбителів кросоверами.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн

Седан отримав агресивнішу решітку радіатора та нові бампер, фари та фірмову світлодіодну перемичку, яка починається практично над колісними арками. Корму прикрашає також новий бампер з контрастною вставкою, яка робить задню частину седана на вигляд масивнішою і ширшою.

Майже не змінився силует седана з характерним перетином різких ліній на боковині та кормою в стилі фастбек з гострим кутом нахилу масивної задньої стійки, яка приховує кришку багажного відсіку.

Салон

Машина має два інтегрованих дисплеї — щиток приладів та сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Приватний простір керманича окреслений високою ручкою-перетинкою над центральною консоллю з боку пасажира.

 

В Україні розпочнуться продажі недорогого седана Hyundai Elantra — які ціни - фото 1
Фото: hyundaicanada.com

Двигун

Hyundai Elantra буде представлений виключно з атмосферним двигуном 1.6 MPI потужністю 127 к.с., який працюватиме з 6-ступеневими трансмісіями — механічною або автоматичною.

Комплектація та ціни

Передбачено чотири комплектації седана: Active, Comfort, Style та Premium.

Вони відрізнятимуться:

  • конструкцією світлодіодних фар;
  • складністю кліматичної системи;
  • діагоналлю сенсорного дисплея;
  • розміром коліс;
  • переліком додаткового обладнання: підігрів керма та задніх сидінь, вентиляція передніх крісел, камери заднього огляду, безключовий доступ до салону, запуск двигуна кнопкою тощо.

Найдоступніший седан у виконанні Active на 15-дюймових штампованих колесах з МКПП коштуватиме від 808 500 грн. Така ж комплектація, але з АКПП — 852 100 грн.

Топовий седан Elantra Premium з АКПП коштуватиме від 1 087 300 грн. Комплектація Premium з додатковим комплексом електронних асистентів водіння — 1 129 500 грн.

Раніше ми писали, що до України повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Також ми повідомляли, що Hyundai Motor остаточно вийшла з ринку РФ.

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