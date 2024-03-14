Hyundai Elantra 2024 — за скільки в Україні продають оновлений седан

В Україні розпочнуться продажі недорогого седана Hyundai Elantra — які ціни
Оновлений седан Hyundai Elantra пожвавить активність у сегменті автомобілів з класичним 4-дверним кузовом. Адже сьогодні кількість таких машин скоротилися в Україні під тиском масового захоплення автолюбителів кросоверами.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Дизайн
Седан отримав агресивнішу решітку радіатора та нові бампер, фари та фірмову світлодіодну перемичку, яка починається практично над колісними арками. Корму прикрашає також новий бампер з контрастною вставкою, яка робить задню частину седана на вигляд масивнішою і ширшою.
Майже не змінився силует седана з характерним перетином різких ліній на боковині та кормою в стилі фастбек з гострим кутом нахилу масивної задньої стійки, яка приховує кришку багажного відсіку.
Салон
Машина має два інтегрованих дисплеї — щиток приладів та сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Приватний простір керманича окреслений високою ручкою-перетинкою над центральною консоллю з боку пасажира.
Двигун
Hyundai Elantra буде представлений виключно з атмосферним двигуном 1.6 MPI потужністю 127 к.с., який працюватиме з 6-ступеневими трансмісіями — механічною або автоматичною.
Комплектація та ціни
Передбачено чотири комплектації седана: Active, Comfort, Style та Premium.
Вони відрізнятимуться:
- конструкцією світлодіодних фар;
- складністю кліматичної системи;
- діагоналлю сенсорного дисплея;
- розміром коліс;
- переліком додаткового обладнання: підігрів керма та задніх сидінь, вентиляція передніх крісел, камери заднього огляду, безключовий доступ до салону, запуск двигуна кнопкою тощо.
Найдоступніший седан у виконанні Active на 15-дюймових штампованих колесах з МКПП коштуватиме від 808 500 грн. Така ж комплектація, але з АКПП — 852 100 грн.
Топовий седан Elantra Premium з АКПП коштуватиме від 1 087 300 грн. Комплектація Premium з додатковим комплексом електронних асистентів водіння — 1 129 500 грн.
Раніше ми писали, що до України повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Також ми повідомляли, що Hyundai Motor остаточно вийшла з ринку РФ.
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