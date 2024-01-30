Hyundai Sonata: комплектації та ціни оновленого седана в Україні у 2024 році

Hyundai Sonata у 2024 році став найбільш "спортивним" сімейним седаном компанії. Фото: hyundaiusa.com

В Україну повертається 4-дверний седан, котрий зник з салонів кілька років тому, через велике захоплення українців кросоверами. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн

Лаконічне оформлення передньої частини з довгим капотом та заниженим силуетом з сильним нахилом задніх стійок.

Безшовна світлодіодна смуга, яка відокремлює капот від переднього бампера, і замасковані під нею головні фари обабіч низької, однак широкої решітки радіатора.

Позаду седан отримав великий Н-подібний плафон ліхтарів на всю ширину авто.

Стильний спойлер на кришці багажника й масивний декоративний дифузор з глянсового чорного пластику під бампером.

Фото: Hyundai

Інтер'єр

Панорамний вигнутий дисплей, що поєднує 12,3-дюймовий щиток приладів і 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Сенсорний блок управління клімат-контролем.

Електронний селектор коробки передач на колонці під кермом.

На центральній консолі — масивний м’який підлокітник, великий тримач для склянок й лоток для смартфонів.

Двигун

Один 2,5-літровий атмосферний мотор з прямим впорскуванням 2.5 GDi (Theta III) потужністю 194 к.с., який працює з 8-ступеневою класичною АКПП з приводом на передні колеса.

Комплектації та ціни

Comfort — 1 195 900 грн

Style — 1 316 000 грн

Premium — 1 443 300 грн

Top — 1 562 200 грн

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