Hyundai Sonata: комплектации и цены обновленного седана в Украине в 2024 году

Hyundai Sonata в 2024 году стал самым "спортивным" семейным седаном компании. Фото: hyundaiusa.com

В Украину возвращается 4-дверный седан, пропавший из салонов несколько лет назад, из-за большого увлечения украинцев кроссоверами. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн

Лаконичное оформление передней части с длинным капотом и заниженным силуэтом с наклоном задних стоек.

Бесшовная светодиодная полоса, отделяющая капот от переднего бампера, и замаскированные под ней главные фары по бокам низкой, но широкой радиаторной решетки.

Сзади седан получил большой Н-образный фонарный плафон на всю ширину авто.

Стильный спойлер на крышке багажника и массивный декоративный диффузор из черного глянцевого пластика под бампером.

Фото: Hyundai

Интерьер

Панорамный изогнутый дисплей, сочетающий 12,3-дюймовый приборный щиток и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Сенсорный блок управления климат-контролем.

Электронный селектор коробки передач на колонке под рулем.

На центральной консоли — массивный мягкий подлокотник, большой держатель для стаканов и лоток для смартфонов.

Двигатель

Один 2,5-литровый атмосферный мотор с прямым впрыском 2.5 GDi (Theta III) мощностью 194 л.с., работающий с 8-ступенчатой классической АКПП с приводом на передние колеса.

Комплектации и цены

Comfort — 1 195 900 грн

Style — 1 316 000 грн

Premium — 1 443 300 грн

Top — 1 562 200 грн

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