Kia Sorento 2024: скільки коштує комплектація, яку пропонують в Україні

Kia Sorento. Фото: motortrend.com

В Україну привезли Kia Sorento в єдиній топовій комплектації Luxury. Кросовер має 7-місний салон та систему повного приводу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Замовити повнопривідний корейський кросовер в Україні можна з 2,2-літровим турбодизелем SmartStream D потужністю 194 к.с. та 440 Нм, який працює з 8-ступеневої роботизованою КПП, споживаючи у змішаному циклі близько 6 літрів пального на 100 км пробігу. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,2 с. Інших варіантів комплектації не передбачено.

Фото: caranddriver.com

Салон

два 12,3-дюймових екрани — панель приладів та мультимедійна система;

сканер відбитка пальця для запуску двигуна;

бездротовий зарядний пристрій для смартфонів;

підігрів керма та крісел першого й центрального ряду;

режим підвищеного комфорту для передніх крісел;

електрохромне центральне дзеркало з вбудованим дисплеєм;

панорамний дах;

окремий кондиціонер для пасажирів позаду;

акустична ламінація вітрового скла тощо.

Ціна Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.