Kia Sorento 2024: скільки коштує комплектація, яку пропонують в Україні

В Україні розпочнуться продажі нового Kia Sorento — комплектація та ціни
31 травня 2024 19:55
Kia Sorento. Фото: motortrend.com
В Україну привезли Kia Sorento в єдиній топовій комплектації Luxury. Кросовер має 7-місний салон та систему повного приводу.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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Силовий агрегат
Замовити повнопривідний корейський кросовер в Україні можна з 2,2-літровим турбодизелем SmartStream D потужністю 194 к.с. та 440 Нм, який працює з 8-ступеневої роботизованою КПП, споживаючи у змішаному циклі близько 6 літрів пального на 100 км пробігу. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,2 с. Інших варіантів комплектації не передбачено.
Салон
- два 12,3-дюймових екрани — панель приладів та мультимедійна система;
- сканер відбитка пальця для запуску двигуна;
- бездротовий зарядний пристрій для смартфонів;
- підігрів керма та крісел першого й центрального ряду;
- режим підвищеного комфорту для передніх крісел;
- електрохромне центральне дзеркало з вбудованим дисплеєм;
- панорамний дах;
- окремий кондиціонер для пасажирів позаду;
- акустична ламінація вітрового скла тощо.
Ціна Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.
Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.
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