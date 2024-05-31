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В Україні розпочнуться продажі нового Kia Sorento — комплектація та ціни

31 травня 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Kia Sorento 2024: скільки коштує комплектація, яку пропонують в Україні
Kia Sorento. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україну привезли Kia Sorento в єдиній топовій комплектації Luxury. Кросовер має 7-місний салон та систему повного приводу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Замовити повнопривідний корейський кросовер в Україні можна з 2,2-літровим турбодизелем SmartStream D потужністю 194 к.с. та 440 Нм, який працює з 8-ступеневої роботизованою КПП, споживаючи у змішаному циклі близько 6 літрів пального на 100 км пробігу. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,2 с. Інших варіантів комплектації не передбачено.

 

В Україні розпочнуться продажі нового Kia Sorento — комплектація та ціни - фото 1
Фото: caranddriver.com

Салон

  • два 12,3-дюймових екрани — панель приладів та мультимедійна система;
  • сканер відбитка пальця для запуску двигуна;
  • бездротовий зарядний пристрій для смартфонів;
  • підігрів керма та крісел першого й центрального ряду;
  • режим підвищеного комфорту для передніх крісел;
  • електрохромне центральне дзеркало з вбудованим дисплеєм;
  • панорамний дах;
  • окремий кондиціонер для пасажирів позаду;
  • акустична ламінація вітрового скла тощо.

Ціна Kia Sorento Luxury — 2 550 260 грн.

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.

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