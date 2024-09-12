Найкращий плагін-гібрид 2024 року — в США відзначили кросовер відомого бренду

2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid. Фото: topspeed.com

Для гарного гібридного кросовера, який підключається до електромережі, важливі якість та помірні ціни. Такі автомобілі поєднують практичність та ефективність, пропонуючи водночас десятки кілометрів повністю електричного запасу ходу.

Про це написав U.S.News.

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Dodge Hornet Plug-In Hybrid: 31 400 доларів — 7,2 бала з 10;

31 400 доларів — 7,2 бала з 10; Ford Escape Plug-In Hybrid: 40 500 доларів — 7,7/10;

40 500 доларів — 7,7/10; Jeep Wrangler 4xe: 52 590 доларів — 7,6/10;

52 590 доларів — 7,6/10; Kia Niro Plug-In Hybrid: 34 390 доларів — 8,3/10;

34 390 доларів — 8,3/10; Jeep Grand Cherokee 4xe: 60 490 доларів — 7,9/10;

60 490 доларів — 7,9/10; Kia Sorento Plug-In Hybrid: 47 990 доларів — 8,5/10;

До фіналу голосування потрапили Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (38 725 доларів), Toyota RAV4 Prime (43 690 доларів) та Kia Sportage Plug-In Hybrid: (39 400 доларів).

Переможець: Kia Sportage Plug-In Hybrid

2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid

Фото: cars.usnews.com

Загальна оцінка: 9,1 бала з 10.

За чудове поєднання якості та ціни фахівці U.S.News назвали Sportage Plug-In Hybrid найкращим гібридним кросовером 2024 року.

Інтер’єр Kia виготовлено з якісних матеріалів та забезпечує достатньо місця для пасажирів й вантажу. Стандартних функцій багато, включаючи 12,3-дюймовий сенсорний екран та 12,2-дюймовий цифровий прилад.

Хоча це не найспортивніший гібридний кросовер з підзарядкою від електромережі, Sportage Plug-In Hybrid відчуває себе спокійним на поворотах. Він забезпечує плавну їзду, а його прискорення є достатнім у більшості ситуацій.

Повністю заряджений Sportage Plug-In Hybrid має запас ходу лише на електриці до 55 км.

Раніше в Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6. Також в нашій країні доступний новий кросовер Kia Sorento у люксовій комплектації.