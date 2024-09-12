Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду arrow

В США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду

12 вересня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Найкращий плагін-гібрид 2024 року — в США відзначили кросовер відомого бренду
2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid. Фото: topspeed.com
Валентин Бандура - Редактор

Для гарного гібридного кросовера, який підключається до електромережі, важливі якість та помірні ціни. Такі автомобілі поєднують практичність та ефективність, пропонуючи водночас десятки кілометрів повністю електричного запасу ходу.

Про це написав U.S.News.

Читайте також:

Найкращі плагін-гібридні кросовери у 2024 році

  • Dodge Hornet Plug-In Hybrid: 31 400 доларів — 7,2 бала з 10;
  • Ford Escape Plug-In Hybrid: 40 500 доларів — 7,7/10;
  • Jeep Wrangler 4xe: 52 590 доларів — 7,6/10;
  • Kia Niro Plug-In Hybrid: 34 390 доларів — 8,3/10;
  • Jeep Grand Cherokee 4xe: 60 490 доларів — 7,9/10;
  • Kia Sorento Plug-In Hybrid: 47 990 доларів — 8,5/10;

До фіналу голосування потрапили Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (38 725 доларів), Toyota RAV4 Prime (43 690 доларів) та Kia Sportage Plug-In Hybrid: (39 400 доларів).

Переможець: Kia Sportage Plug-In Hybrid

2024 Kia Sportage Plug-In Hybrid

В США назвали найкращий плагін-гібрид 2024 року — це кросовер відомого бренду - фото 1
Фото: cars.usnews.com

Загальна оцінка: 9,1 бала з 10.

За чудове поєднання якості та ціни фахівці U.S.News назвали Sportage Plug-In Hybrid найкращим гібридним кросовером 2024 року.

Інтер’єр Kia виготовлено з якісних матеріалів та забезпечує достатньо місця для пасажирів й вантажу. Стандартних функцій багато, включаючи 12,3-дюймовий сенсорний екран та 12,2-дюймовий цифровий прилад.

Хоча це не найспортивніший гібридний кросовер з підзарядкою від електромережі, Sportage Plug-In Hybrid відчуває себе спокійним на поворотах. Він забезпечує плавну їзду, а його прискорення є достатнім у більшості ситуацій.

Повністю заряджений Sportage Plug-In Hybrid має запас ходу лише на електриці до 55 км.

Раніше в Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6. Також в нашій країні доступний новий кросовер Kia Sorento у люксовій комплектації.

США рейтинг авто ціни автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:37 Експерт пояснив, що спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну

16:37 Кудрицький назвав фактори, які вплинуть на відключення світла взимку

16:36 Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

15:56 Росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі — подробиці

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:55 Окупанти вдарили по машинах Червоного Хреста на Донеччині

15:48 Скільки коштів можна вивозити з України без декларування — деталі

15:47 Поради від Grade.ua: як організувати підготовку для успішного складання іспитів?

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

15:40 Україну штормитиме циклон Аннет — Діденко попередила, де будуть зливи і коли похолодає

16:37 Експерт пояснив, що спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну

16:37 Кудрицький назвав фактори, які вплинуть на відключення світла взимку

16:36 Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

15:56 Росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі — подробиці

15:55 Окупанти вдарили по машинах Червоного Хреста на Донеччині

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:48 Скільки коштів можна вивозити з України без декларування — деталі

15:47 Поради від Grade.ua: як організувати підготовку для успішного складання іспитів?

15:40 Україну штормитиме циклон Аннет — Діденко попередила, де будуть зливи і коли похолодає

15:27 Критичні енергооб'єкти досі залишаються вразливими — Курдицький назвав причину

15:26 Зеленський підтвердив контрнаступальні дії росіян у Курській області

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра