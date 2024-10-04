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Три компактных кроссовера с высокой экономией топлива в 2024 году

4 октября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 компактных кроссоверов с лучшей экономией топлива в 2024 году
Компактные автомобили. Фото: 4troxoi.gr
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компактные кроссоверы быстро завоевывают популярность как городские машины, сочетая удобство малых автомобилей с повышенной функциональностью и универсальностью внедорожников. А конкуренция среди производителей привела к значительным усилиям в разработке топливно-эффективных моделей, не только отвечающих экологическим требованиям, но и способных значительно экономить средства своих владельцев.

Тесты What Car? протестировали реальную экономию топлива, которую можно ожидать от разных моделей таких автомобилей в 2024 году.

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Как проводилось исследование

Перед началом испытания автомобили взвесили и проверили давление в шинах. Для получения точного измерения всех выхлопных газов и образующихся во время испытания твердых частиц устанавливали выхлопной патрубок.

Климат-контроль был на отметке 21 °C, а скорость вентилятора — на самом низком значении. Все остальное электрооборудование выключили, например, фары, подогрев сидений и стереосистемы.

1. Toyota Yaris Cross

Три компактных кроссовера с самой высокой экономией топлива в 2024 году - фото 1
Фото: infocar.ua

Средний расход топлива: 3,91 л/100 км

Если хотите сократить свои счета за горючее, и не хотите идти по пути приобретения электромобиля, то лучшим выбором будет этот гибрид. Yaris Cross — король городских дорог благодаря сочетанию бодрого 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Но и за городом Yaris Cross продолжает поражать, тратя 5,23 л/100 км на автомагистралях и 3,36 л/100 км на сельских дорогах.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Три компактных кроссовера с самой высокой экономией топлива в 2024 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Средний расход топлива: 3,93 л/100 км

Топливная эффективность модели не хуже Toyota Yaris Cross, но существуют определенные компромиссы. Тормозная способность автомобиля не слишком хороша, рулевое управление неравномерно взвешено, а кузов сильно кренит на поворотах.

3. Volkswagen Taigo

Три компактных кроссовера с самой высокой экономией топлива в 2024 году - фото 3
Фото: topgear.com

Средний расход топлива: 4,66 л/100 км

Эту модель часто игнорируют в пользу великолепного Volkswagen T-Cross, а зря. Эксперты рекомендуют версию с 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. В салоне Taigo легко устроиться комфортно благодаря многочисленным настройкам положения сиденья и руля.

Другие компактные кроссоверы с высокой эффективностью:

  • Suzuki Vitara (1,6 бензин): 4,9 л/100 км.
  • Hyundai Kona Hybrid (1,6 GDi): 4,9 л/100 км.
  • Peugeot 2008 (1.2 Puretech 130): 4,9 л/100 км.
  • Opel Mokka X (1,6 CDTi 136): 5 л/100 км.
  • Seat Arona (1.0 TSI): 5 л/100 км.
  • Volkswagen T-Cross (1.0 TSI): 5 л/100 км.
  • Citroen C3 Aircross (1.2 Puretech 110): 5 л/100 км.

Ранее мы писали о самых надежных компактных гибридных кроссоверах, которые можно купить в 2024 году. Также эксперты назвали пять ненадежных кроссоверов и внедорожников, от которых нужно держаться подальше.

авто топливо экономия исследование автомобиль Volkswagen тест Toyota

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