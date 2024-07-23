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ТОП-3 лучших компактных кроссоверов, которые поместятся в любом гараже

23 июля 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
Автоэксперт назвал лучшие компактные кроссоверы 2024 года — ТОП-3
Компактные кроссоверы. Фото: autobild.de
Валентин Бандура - Редактор

Автоэксперт подобрал лучшие компактные кроссоверы, отлично подходящие для путешествий по автомагистралям. Они обладают просторными салонами, но при этом без проблем помещаются в маленьком узком гараже.

Об этом написала The Sun.

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В письме к автомобильному эксперту британского The Telegraph Алексу Роббинсу супруги попросили порекомендовать кроссовер, который мог бы поместиться в гараж с дверью шириной 2,11 м. Дело в том, что их Subaru Outback не заезжает в помещение, если не сложить боковые зеркала на дверях.

Также они хотели достаточно просторный автомобиль, который может справиться с многочисленными длинными поездками по автомагистрали.

По мнению Роббинса, регулярно пишет колонки с автомобильными советами, под заказанные характеристики лучше всего подходят три кроссовера.

Suzuki Vitara

 

ТОП-3 лучшие компактные кроссоверы, которые поместятся в любом гараже - фото 1
Фото: autotrader.co.uk

Высота автомобиля 1 610 мм, длина — 4 175 мм, ширина — 1 750 мм.

Рекомендуется комплектация с полным приводом. Машина имеет 1,4-литровый турбодвигатель и удивительно просторный салон, учитывая его компактные размеры.

Subaru Crosstrek

 

ТОП-3 лучшие компактные кроссоверы, которые поместятся в любом гараже - фото 2
Фото: guideautoweb.com

Высота автомобиля 1 600 мм, длина — 4 480 мм, ширина — 1 800 мм.

Он немного больше Vitara, но помещается в узком гараже. Его плавный ход делает долгую поездку приятной. Авто имеет одну из самых лучших и простых в использовании систем полного привода. Из минусов — небольшой багажник и цена выше Vitara.

Mazda CX-30

 

ТОП-3 лучшие компактные кроссоверы, которые поместятся в любом гараже - фото 3
Фото: mazdausa.com

Высота автомобиля 1 540 мм, длина — 4 395 мм, ширина — 1 795 мм.

Идеальный универсальный выбор. Авто дешевле и уже, чем Crosstrek. Но обладает мощным двигателем, приятным на ощущение салоном и большим багажником.

Раньше мы писали, почему кроссовер никогда не заменит внедорожник и наоборот. Также рассказывали о пяти проблемных кроссоверах известных марок.

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