Автоексперт назвав найкращі компактні кросовери 2024 року — ТОП-3

Компактні кросовери. Фото: autobild.de

Автоексперт підібрав найкращі компактні кросовери, які чудово підходять для подорожей по автомагістралях. Вони мають просторі салони, але при цьому без проблем поміщаються у маленькому вузькому гаражі.

Про це написала The Sun.

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У листі до автомобільного експерта британського The Telegraph Алекса Роббінса подружжя попросило порекомендувати кросовер, який міг би поміститися в гараж із дверима шириною 2,11 м. Річ у тім, що їхній Subaru Outback не заїжджає в приміщення, якщо не скласти бокові дзеркала на дверях.

Також вони хотіли досить просторе авто, яке може впоратися з численними довгими поїздками по автомагістралі.

На думку Роббінса, який регулярно пише колонки з автомобільними порадами, під замовлені характеристики найкраще підходять три кросовери.

Suzuki Vitara

Фото: autotrader.co.uk

Висота автомобіля 1610 мм, довжина — 4175 мм, ширина — 1750 мм.

Рекомендується комплектація з повним приводом. Машина має 1,4-літровий турбодвигун та напрочуд просторий салон, враховуючи його компактні розміри.

Subaru Crosstrek

Фото: guideautoweb.com

Висота автомобіля 1600 мм, довжина — 4480 мм, ширина — 1800 мм.

Він трохи більший за Vitara, але поміщається у вузькому гаражі. Його плавний хід робить довгу поїздку приємною. Авто має одну з найкращих та найпростіших у використанні систем повного приводу. З мінусів — невеликий багажник та ціна, вища за Vitara.

Mazda CX-30

Фото: mazdausa.com

Висота автомобіля 1540 мм, довжина — 4395 мм, ширина — 1795 мм.

Ідеальний універсальний вибір. Авто дешевше та вужче за Crosstrek. Але має потужний двигун, приємний на відчуття салон та більший багажник.

Раніше ми писали, чому кросовер ніколи не замінить позашляховик та навпаки. Також розповідали про п'ять проблемних кросоверів відомих марок.