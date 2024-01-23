Чому кросовер не замінить позашляховик та навпаки: 5 головних відмінностей

Основні відмінності між кросовером і позашляховиком полягають у їх конструкції, продуктивності та призначенні. Фото: motortrend.com

Попри те, що класичні позашляховики та кросовери знаходяться в одній категорії автомобілів, вони мають істотні відмінності — не варто їздити по лісу або передгір'ю на кросовері, а на позашляховику стовбичити у міських заторах. Розуміння різниці між цими авто допоможе споживачам зробити правильний вибір під час купівлі, щоб згодом не отримати розчарування від некоректних очікувань.

Про це написав Car4You.

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Конструкція

Позашляховики побудовані на шасі вантажівки з кузовом на рамі, що сприяє міцності та витривалості для їзди по бездоріжжю та буксирування важких вантажів.

Кросовери стоять на шасі легкового автомобіля та мають схожу на нього конструкцію, що забезпечує легкість та економічність їзди.

Продуктивність

Позашляховики долають шляхи поза асфальтованою дорогою, зазвичай мають повний привід. Водіння позашляховиком схоже на керування вантажівкою через високий кліренс та здатністю долати пересічену місцевість.

Кросовери створені для їзди нормальними дорогами. Часто мають нижчий дорожній просвіт, що забезпечує більш плавний рух. Деякі кросовери мають певні позашляхові можливості, але вони обмежені кучугурою снігу перед парковкою та брудною дорогою, не більше.

Розхід палива

Позашляховики, як правило, споживають більше палива, особливо в умовах міста. Цьому сприяє менш аеродинамічний дизайн та більша вага. Для водіння деякими дуже важкими позашляховиками взагалі потрібні права категорії С1.

Кросовери завдяки легшій конструкції розроблені так, щоб забезпечити оптимальні витрати палива.

Розміри

Позашляховики часто пропонують більше внутрішнього простору. Багато таких машин мають третій ряд сидінь.

Кросовери отримали компактніші розміри, але розроблені, щоб бути універсальними та практичними для родин з дітьми та щоденних поїздок.

Використання за призначенням

Позашляховики — це універсальні транспортні засоби, розроблені для поїздок бездоріжжям, буксирування причепів. Вони забезпечують достатньо місця для пасажирів і вантажу.

Кросовери створені для міського середовища та нормальних доріг, з акцентом на комфортній їзді, економії палива та маневреності.

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