Почему кроссовер не заменит внедорожник и наоборот: 5 главных отличий

Основные отличия между кроссовером и внедорожником заключаются в их конструкции, производительности и предназначении. Фото: motortrend.com

Несмотря на то, что классические внедорожники и кроссоверы находятся в одной категории автомобилей, они имеют существенные отличия — не стоит ездить по лесу или предгорью на кроссовере, а на внедорожнике торчать в городских пробках. Понимание разницы между этими авто поможет потребителям сделать правильный выбор при покупке, чтобы впоследствии не получить разочарование от некорректных ожиданий.

Об этом написал Car4You.

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Конструкция

Внедорожники построены на шасси грузовика с кузовом на раме, что способствует прочности и выносливости для езды по бездорожью и буксировке тяжелых грузов.

Кроссоверы стоят на шасси легкового автомобиля и имеют похожую на него конструкцию, что обеспечивает легкость и экономичность езды.

Производительность

Внедорожники преодолевают пути вне асфальтированной дороги, обычно имеют полный повод. Вождение внедорожником похоже на управление грузовиком из-за высокого клиренса и способности преодолевать пересеченную местность.

Кроссоверы созданы для езды по нормальным дорогам. Часто имеют более низкий дорожный просвет, обеспечивающий более плавное движение. Некоторые кроссоверы имеют определенные внедорожные возможности, но они ограничены сугробом снега перед парковкой и грязной дорогой, не более.

Расход топлива

Внедорожники, как правило, потребляют больше топлива, особенно в условиях города. Этому способствует менее аэродинамический дизайн и больший вес. Для вождения некоторыми очень тяжелыми внедорожниками вообще требуются права категории С1.

Кроссоверы благодаря более легкой конструкции разработаны так, чтобы обеспечить оптимальные расходы топлива.

Размеры

Внедорожники часто предлагают большее внутреннее пространство. Многие такие машины имеют третий ряд сидений.

Кроссоверы получили более компактные размеры, но разработаны, чтобы быть универсальными и практичными для семей с детьми и ежедневных поездок.

Использование по назначению

Внедорожники — это универсальные транспортные средства, разработанные для поездок по бездорожью, буксировке прицепов. Они обеспечивают достаточно места для пассажиров и груза.

Кроссоверы созданы для городской среды и нормальных дорог, с акцентом на комфортной езде, экономии топлива и маневренности.

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