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П'ять проблемних кросоверів відомих марок — до чого готуватися автовласнику

27 червня 2024 21:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані кросовери, які не варто купувати — п'ять проблемних моделей
Land Rover Discovery 2017. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В останні роки кросовери надзвичайно популярні в Україні. На ринку можна підібрати непогані вживані варіанти, але враховувати потрібно не лише ціну моделі, а й можливі витрати на обслуговування та ремонт машини.

Про це порталу Avtosota розповів керівник компанії Autolist Віктор Волошин.

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Всі представлені автомобілі мають гарну репутацію бренду, сучасний дизайн, комфортабельний салон та непогану прохідність. Але після кількох років експлуатації у цих машин можуть з'явитися проблеми, про які автолюбителям варто знати до покупки кросовера.

Land Rover Discovery 2004-2017

Власники скаржаться на витікання мастила з двигуна та трансмісії. Електронні системи автомобіля збоять, що загрожує раптовою відмовою різних вузлів і агрегатів.

Peugeot 3008 2013-2019

Автолюбителі повідомляють про передчасний знос компонентів вихлопної системи, вихід з ладу стійок стабілізатора та кульових опор, що впливає на керованість автомобілем.

Land Rover Discovery Sport 2014-2024

Експерти вказують на часті проблеми з системою охолодження двигуна, включно з протіканнями антифризу й перегрівом. Також виникає передчасна корозія кузова, особливо в районі колісних арок й нижньої частини дверей.

 

П'ять проблемних кросоверів відомих марок — до чого готуватися автовласнику - фото 1
Land Rover Discovery Sport та Peugeot 3008. Фото:4troxoi.gr

Range Rover Evoque 2011-2019

Слабкі місця авто: часті несправності автоматичної коробки передач та системи клімат-контролю. Додайте ще купу технічних проблем, які роблять покупку невиправдано дорогою з урахуванням витрат на ремонт.

Nissan X-Trail 2014-2021

Авто часто потребує дорогого ремонту варіатора. Страждає від передчасного зносу дисків та колодок. Нерідкі проблеми з системою кондиціювання, електрикою, трансмісією. 

 

П'ять проблемних кросоверів відомих марок — до чого готуватися автовласнику - фото 2
Nissan X-Trail 2021. Фото: nissan-ask.com.ua

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.

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