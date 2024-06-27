Вживані кросовери, які не варто купувати — п'ять проблемних моделей

П'ять проблемних кросоверів відомих марок — до чого готуватися автовласнику
В останні роки кросовери надзвичайно популярні в Україні. На ринку можна підібрати непогані вживані варіанти, але враховувати потрібно не лише ціну моделі, а й можливі витрати на обслуговування та ремонт машини.
Про це порталу Avtosota розповів керівник компанії Autolist Віктор Волошин.
Всі представлені автомобілі мають гарну репутацію бренду, сучасний дизайн, комфортабельний салон та непогану прохідність. Але після кількох років експлуатації у цих машин можуть з'явитися проблеми, про які автолюбителям варто знати до покупки кросовера.
Land Rover Discovery 2004-2017
Власники скаржаться на витікання мастила з двигуна та трансмісії. Електронні системи автомобіля збоять, що загрожує раптовою відмовою різних вузлів і агрегатів.
Peugeot 3008 2013-2019
Автолюбителі повідомляють про передчасний знос компонентів вихлопної системи, вихід з ладу стійок стабілізатора та кульових опор, що впливає на керованість автомобілем.
Land Rover Discovery Sport 2014-2024
Експерти вказують на часті проблеми з системою охолодження двигуна, включно з протіканнями антифризу й перегрівом. Також виникає передчасна корозія кузова, особливо в районі колісних арок й нижньої частини дверей.
Range Rover Evoque 2011-2019
Слабкі місця авто: часті несправності автоматичної коробки передач та системи клімат-контролю. Додайте ще купу технічних проблем, які роблять покупку невиправдано дорогою з урахуванням витрат на ремонт.
Nissan X-Trail 2014-2021
Авто часто потребує дорогого ремонту варіатора. Страждає від передчасного зносу дисків та колодок. Нерідкі проблеми з системою кондиціювання, електрикою, трансмісією.
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