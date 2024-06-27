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Пять проблемных кроссоверов известных марок — к чему готовиться автовладельцу

27 июня 2024 21:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные кроссоверы, которые не стоит покупать – пять проблемных моделей
Land Rover Discovery 2017. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В последние годы кроссоверы очень популярны в Украине. На рынке можно подобрать неплохие б/у варианты, но учитывать нужно не только цену модели, но и возможные затраты на обслуживание и ремонт машины.

Об этом порталу Avtosota рассказал руководитель компании Autolist Виктор Волошин.

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Все представленные автомобили имеют хорошую репутацию бренда, современный дизайн, комфортабельный салон и хорошую проходимость. Но после нескольких лет эксплуатации у этих машин могут появиться проблемы, о которых автолюбителям следует знать до покупки кроссовера.

Land Rover Discovery 2004-2017

Владельцы жалуются на утечку смазки из двигателя и трансмиссии. Электронные системы автомобиля сбоят, что грозит внезапным отказом разных узлов и агрегатов.

Peugeot 3008 2013-2019

Автолюбители сообщают о преждевременном износе компонентов выхлопной системы, выходе из строя стоек стабилизатора и шаровых опор, что влияет на управляемость автомобилем.

Land Rover Discovery Sport 2014-2024

Эксперты указывают на частые проблемы с системой охлаждения двигателя, включая протечки антифриза и перегрев. Также возникает преждевременная коррозия кузова, особенно в районе колесных арок и нижней части двери.

 

Пять проблемных кроссоверов известных марок - к чему готовиться автовладельцу - фото 1
Land Rover Discovery Sport и Peugeot 3008. Фото:4troxoi.gr

Range Rover Evoque 2011-2019

Слабые места авто: частые неисправности автоматической коробки и системы климат-контроля. Добавьте еще кучу технических проблем, делающих покупку неоправданно дорогой с учетом затрат на ремонт.

Nissan X-Trail 2014-2021

Авто часто требует дорогостоящего ремонта вариатора. Страдает от преждевременного износа дисков и колодок. Нередки проблемы с системой кондиционирования, электричеством, трансмиссией.

 

Пять проблемных кроссоверов известных марок - к чему готовиться автовладельцу - фото 2
Nissan X-Trail 2021. Фото: nissan-ask.com.ua

Ранее мы писали о моделях кроссоверов Honda, которые преодолеют 500 тыс. км пробега без серьезных проблем. Также представляли ТОП-3 лучших компактных кроссоверов.

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