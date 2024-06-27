Подержанные кроссоверы, которые не стоит покупать – пять проблемных моделей

Пять проблемных кроссоверов известных марок — к чему готовиться автовладельцу
В последние годы кроссоверы очень популярны в Украине. На рынке можно подобрать неплохие б/у варианты, но учитывать нужно не только цену модели, но и возможные затраты на обслуживание и ремонт машины.
Об этом порталу Avtosota рассказал руководитель компании Autolist Виктор Волошин.
Все представленные автомобили имеют хорошую репутацию бренда, современный дизайн, комфортабельный салон и хорошую проходимость. Но после нескольких лет эксплуатации у этих машин могут появиться проблемы, о которых автолюбителям следует знать до покупки кроссовера.
Land Rover Discovery 2004-2017
Владельцы жалуются на утечку смазки из двигателя и трансмиссии. Электронные системы автомобиля сбоят, что грозит внезапным отказом разных узлов и агрегатов.
Peugeot 3008 2013-2019
Автолюбители сообщают о преждевременном износе компонентов выхлопной системы, выходе из строя стоек стабилизатора и шаровых опор, что влияет на управляемость автомобилем.
Land Rover Discovery Sport 2014-2024
Эксперты указывают на частые проблемы с системой охлаждения двигателя, включая протечки антифриза и перегрев. Также возникает преждевременная коррозия кузова, особенно в районе колесных арок и нижней части двери.
Range Rover Evoque 2011-2019
Слабые места авто: частые неисправности автоматической коробки и системы климат-контроля. Добавьте еще кучу технических проблем, делающих покупку неоправданно дорогой с учетом затрат на ремонт.
Nissan X-Trail 2014-2021
Авто часто требует дорогостоящего ремонта вариатора. Страдает от преждевременного износа дисков и колодок. Нередки проблемы с системой кондиционирования, электричеством, трансмиссией.
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