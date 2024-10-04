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Три компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році

4 жовтня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 компактні кросовери з найбільшою економією палива у 2024 році
Компактні авто. Фото: 4troxoi.gr
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компактні кросовери швидко завойовують популярність як міські машини, поєднуючи в собі зручність малих автомобілів з підвищеною функціональністю та універсальністю позашляховиків. А конкуренція серед виробників призвела до значних зусиль у розробці паливно ефективних моделей, які не лише відповідають екологічним вимогам, але й здатні значно заощаджувати кошти своїх власників.

Тести What Car? протестували реальну економію палива, яку можна очікувати від різних моделей таких автомобілів у 2024 році.

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Як проводилося дослідження

Перед початком випробування автомобілі зважили та перевірили тиск у шинах. Для отримання точного вимірювання всіх вихлопних газів та твердих часток, що утворюються під час випробування, встановлювали вихлопний патрубок.

Клімат-контроль був на позначці 21 °C, а швидкість вентилятора — на найнижчому значенні. Усе інше електрообладнання вимкнули, наприклад, фари, підігрів сидінь та стерео системи.

1. Toyota Yaris Cross

Три компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році - фото 1
Фото: infocar.ua

Середні витрати палива: 3,91 л/100 км

Якщо хочете скоротити свої рахунки за пальне, й не бажаєте йти шляхом придбання електромобіля, то найкращим вибором буде цей гібрид. Yaris Cross — король міських доріг завдяки поєднанню бадьорого 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора. Але й за містом Yaris Cross продовжує вражати, витрачаючи 5,23 л/100 км на автомагістралях та 3,36 л/100 км на сільських дорогах.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Три компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році - фото 2
Фото: infocar.ua

Середні витрати палива: 3,93 л/100 км

Паливна ефективність моделі не гірша за Toyota Yaris Cross, але існують певні компроміси. Гальмівна здатність автомобіля не надто гарна, кермове управління нерівномірно зважене, а кузов сильно кренить на поворотах.

3. Volkswagen Taigo

Три компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році - фото 3
Фото: topgear.com

Середні витрати палива: 4,66 л/100 км

Цю модель часто ігнорують на користь чудового Volkswagen T-Cross, а даремно. Експерти рекомендують версію з 1-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к.с. У салоні Taigo легко влаштуватися комфортно завдяки численним налаштуванням положення сидіння та керма.

Інші компактні кросовери з високою паливною ефективністю:

  • Suzuki Vitara (1.6 бензин): 4,9 л/100 км.
  • Hyundai Kona Hybrid (1.6 GDi): 4,9 л/100 км.
  • Peugeot 2008 (1.2 Puretech 130): 4,9 л/100 км.
  • Opel Mokka X (1.6 CDTi 136): 5 л/100 км.
  • Seat Arona (1.0 TSI): 5 л/100 км.
  • Volkswagen T-Cross (1.0 TSI): 5 л/100 км.
  • Citroën C3 Aircross (1.2 Puretech 110): 5 л/100 км.

Раніше ми писали про найнадійніші компактні гібридні кросовери, які можна купити у 2024 році. Також експерти назвали п'ять ненадійних кросоверів та позашляховиків, від яких потрібно триматися якнайдалі.

авто паливо економія дослідження автомобіль Volkswagen тест Toyota

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