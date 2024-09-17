ТОП-5 найнадійніших компактних гібридних кросоверів у 2024 році

2024 Honda CR-V Hybrid. Фото: edmunds.com

Навіть коли автомобіль лише щойно покинув автосалон, він може вийти з ладу. Фахівці виділили найнадійніші компактні гібридні кросовери, які поєднують паливну заощадливість з гарною продуктивністю.

Рейтинг склали експерти Top Speed.

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До цих моделей немає претензій з боку авторитетних організацій, зокрема Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS), Агенції з охорони довкілля США (EPA) та дослідницьких аналітичних компаній Kelley Blue Book, iSeeCars та J.D. Power.

1. 2024 Honda CR-V Hybrid

Фото: edmunds.com

Загальна оцінка: 10/10

Honda CR-V Hybrid є найкращим вибором з погляду надійності. Авто може похвалитися 2-літровим 4-циліндровим двигуном у поєднанні з електродвигуном потужністю 204 к.с. та 335 Нм крутного моменту. Агрегат працює з безступеневою трансмісією (CVT), що забезпечує плавне прискорення та оптимальну економію палива — 5,8 л на 100 км в комбінованому циклі.

2. 2024 Kia Sportage Hybrid

Фото: caranddriver.com

Загальна оцінка: 8,5/10

Kia Sportage Hybrid 2024 ідеально поєднує продуктивність, ефективність та безпеку. Авто отримало 6-ступеневу автоматична коробка передач, 1,6-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом у поєднанні з електродвигуном, що забезпечують сукупну потужність 227 к.с. та 350 Нм крутного моменту. Використання палива становить до 6,2 л/100 км в комбінованому циклі.

3. 2024 Hyundai Tucson Hybrid

Фото: caranddriver.com

Загальна оцінка: 8,5/10

Авто заслужило репутацію завдяки поєднанню практичності та надійності. Номінальна потужність силового агрегату 226 к.с., крутний момент — 350 Нм. А 6-ступенева АКПП забезпечує плавний перехід між електричною та бензиновою потужністю. Паливна ефективність — 6,2 л/100 км в комбінованому циклі.

4. 2024 Toyota RAV4 Hybrid

Фото: carexpert.com.au

Загальна оцінка: 8,5/10

RAV4 Hybrid 2024 року є найбільш продаваним гібридним автомобілем Toyota. Авто отримало 2 ,5-літровий 4-циліндровий мотор та електродвигун, які видають 219 к.с. та 342 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює з безступеневою коробкою передач (CVT). Гібрид стандартно постачається з повним приводом.

5. 2024 Kia Niro Hybrid

Фото: edmunds.com

Загальна оцінка: 8,5/10

Kia Niro Hybrid 2024 року пропонує поєднання ефективності та практичності, що робить його привабливим варіантом сімейного автомобіля. Отримав 1,6-літровий 4-циліндровий двигун, який у поєднанні з електродвигуном видає 139 к.с. та 264 Нм крутного моменту. Має 6-ступеневу АКПП з подвійним зчепленням. Економія палива становить 4,8 л/100 км у змішаному циклі.

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