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Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году

17 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 самых надежных компактных гибридных кроссоверов в 2024 году
2024 Honda CR-V Hybrid. Фото: edmunds.com
Валентин Бандура - Редактор

Даже когда автомобиль только что покинул автосалон, он может выйти из строя. Специалисты выделили самые надежные компактные гибридные кроссоверы, сочетающие топливную экономию с хорошей производительностью.

Рейтинг составили эксперты Top Speed.

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К этим моделям нет претензий со стороны авторитетных организаций, в частности Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS), Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и исследовательских аналитических компаний Kelley Blue Book, iSeeCars и J.D. Power.

1. 2024 Honda CR-V Hybrid

Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году - фото 1
Фото: edmunds.com

Общая оценка: 10/10

Honda CR-V Hybrid является лучшим выбором с точки зрения надежности. Автомобиль может похвастаться 2-литровым 4-цилиндровым двигателем в сочетании с электродвигателем мощностью 204 л.с. и 335 Нм крутящего момента. Агрегат работает с бесступенчатой трансмиссией (CVT), что обеспечивает плавное ускорение и оптимальную экономию топлива — 5,8 л на 100 км в комбинированном цикле.

2. 2024 Kia Sportage Hybrid

Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году - фото 2
Фото: caranddriver.com

Общая оценка: 8,5/10

Kia Sportage Hybrid 2024 идеально сочетает в себе производительность, эффективность и безопасность. Авто получило 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в сочетании с электродвигателем, обеспечивающим совокупную мощность 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Использование топлива составляет до 6,2 л/100 км в комбинированном цикле.

3. 2024 Hyundai Tucson Hybrid

Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году - фото 3
Фото: caranddriver.com

Общая оценка: 8,5/10

Авто заслужило репутацию благодаря сочетанию практичности и надежности. Номинальная мощность силового агрегата 226 л.с., крутящий момент — 350 Нм. А 6-ступенчатая АКПП обеспечивает плавный переход между электрической и бензиновой мощностью. Топливная эффективность — 6,2 л/100 км в комбинированном цикле.

4. 2024 Toyota RAV4 Hybrid

Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году - фото 4
Фото: carexpert.com.au

Общая оценка: 8,5/10

RAV4 Hybrid 2024 года является самым продаваемым гибридным автомобилем Toyota. Автомобиль получил 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор и электродвигатель, которые выдают 219 л.с. и 342 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает с бесступенчатой коробкой передач (CVT). Гибрид стандартно поставляется с полным приводом.

5. 2024 Kia Niro Hybrid

Самые надежные компактные гибридные кроссоверы, которые можно купить в 2024 году - фото 5
Фото: edmunds.com

Общая оценка: 8,5/10

Kia Niro Hybrid 2024 предлагает сочетание эффективности и практичности, что делает его привлекательным вариантом семейного автомобиля. Получил 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, который в сочетании с электродвигателем выдает 139 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Имеет 6-ступенчатую АКПП с двойным сцеплением. Экономия топлива составляет 4,8 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее мы писали, почему кроссовер никогда не заменит внедорожник и наоборот. Также рассказывали о пяти проблемных кроссоверах известных марок.

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