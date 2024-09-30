П'ять кросоверів та позашляховиків, які багато часу проводять у майстерні

Ремонт позашляховика. Фото: strathearnengineering.com

Загальна надійність транспортних засобів сьогодні знижається, тому й власники багатьох кросоверів та позашляховиків вимушені витрачати значні суми на технічне обслуговування автомобілів. Уникайте автомобілів, через які водії більше часу проводять в майстерні, ніж на дорозі.

Перелік ненадійних кросоверів та позашляховиків склали фахівці GOBankingRates.

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Polestar 3

Фото: nextcar.ua

Завдяки елегантному дизайну та надійним ходовим характеристикам шведський електричний кросовер є брендом, який має чудовий вигляд на папері. Але в останньому дослідженні якості J.D. Power виробник займає останнє місце з приблизно 316 проблемами на 100 автомобілів. Насамперед скаржаться на збої в програмному забезпеченні та електричній системі. Для автомобіля преміумкласу ці повторювані проблеми щонайменше засмучують.

Volkswagen Atlas

Фото: infocar.ua

Середньорозмірний кросовер має гарний вигляд, але його надійність поступається дизайну. Має дорогі проблеми з трансмісією, електрикою та двигуном. Його вартість перепродажу нижча за середню, а витрати на обслуговування вищі.

Land Rover Discovery

Фото: carsguide.ikman.lk

Розкішний позашляховик залишається ризикованим вибором. У звіті RepairPal за 2023 рік Land Rover був названий одним із найдорожчих брендів в обслуговуванні. При цьому середньорічна вартість ремонту 1174 долари поєднується з низьким рейтингом надійності (31 місце з 32 брендів).

Chrysler

Фото: infocar.ua

Серед брендів FCA Chrysler лідирує з 17 відкликаннями. Постійні проблеми з двигунами, трансмісіями та електричними системи продовжують мучити виробника.

Tesla

Фото: usnews.com

Проблеми з надійністю Tesla знову в центрі уваги після відкликання 23 000 Cybertruck через несправні двигуни склоочисників та проблеми з комплектацією. Це не перший випадок, коли компанія стикається з проблемами якості. З моменту включення Tesla до досліджень J.D. Power бренд стабільно займає останнє місце, підкреслюючи постійні проблеми виробництва, які впливають на надійність його автомобілів.

Раніше ми писали про гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році через надмірні витрати пального та ненадійність. Також досвідчений механік назвав головну ваду автомобілів бренду Hyundai.