Чотири ненадійних авто, які постійними ремонтами виснажують бюджет власника

Автомайстерня. Фото: myuptownautomotive.com

До купівлі як вживаного, так і нового автомобіля потрібно підходити дуже виважено. Адже в результаті можна отримати машину, яка потребуватиме постійного дорогого ремонту та виснажуватиме фінансові ресурси.

Які машини можуть виявитися поганою інвестицією, написав GOBankingRates.

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BMW 7 Series

Фото: bmw-kyiv.com.ua

Попри привабливість розкоші, 7-ма серія насправді сумно відома своїм дорогим ремонтом та регулярними проблемами з електрикою. Після закінчення гарантії власники повинні підготуватися до чималих витрат, особливо пов’язаних із системою пневматичної підвіски.

Jeep Grand Cherokee

Фото: stellantis.com

Популярне авто для їзди бездоріжжям часто демонструє проблеми з трансмісією та двигуном, а також має збої в електричній системі. У довгостроковій перспективі володіння ним влетить в копійку.

Mini Cooper

Фото: jacco.nl

Авто має регулярні проблеми з двигуном, системою охолодження, трансмісією. Крім того, спеціалізовані запчастини для машини коштують дорого.

Chrysler 200

Фото: infocar.ua

Седан має багато проблем з трансмісією та електрикою. Він вимагає постійного та дорогого ремонту.

Раніше ми представляли ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році. Також писали про причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.