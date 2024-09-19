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Три речі, на які варто зважати при купівлі вживаного авто, щоб не втратити гроші

19 вересня 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Купівля вживаного автомобіля — три ключові моменти для вигідної угоди
Автобазар. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

На перший погляд, вдала інвестиція у вживаний автомобіль може швидко перетворитися на жах, коли доведеться оплачувати недешеві послуги ремонтної майстерні. Ось три важливі речі, на які варто зважати при купівлі вживаного автомобіля, щоб звести до мінімуму фінансові ризики.

Про це написав Motor Biscuit.

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Найкраще авто ніколи не потрапляло в аварії

Автомобіль, який потрапив у ДТП, може спричинити більше проблем, ніж вони того варті. Навіть, якщо машину відновили після аварії, невидимі структурні пошкодження можуть негативно проявитися після вже купівлі.

Щоб уникнути таких типів транспортних засобів, покупці вживаних автомобілів мають бачити повну історію будь-якого варіанту, який вони розглядають.

Автомобілі з великим пробігом

Якщо плануєте використовувати авто як основний транспортний засіб, слід уникати варіантів із великим пробігом. Такі авто можуть бути придатними для початківців або людей, які їздять мало та на невеликі відстані.

Хай там як, але рекомендується уникати автомобілів з пробігом від 160 000 км.

Залежить від виробника

Враховуйте автовиробника та конкретну модель. Як відомо, деякі транспортні засоби мають не найкращу репутацію.

Крім того, покупка автомобілів у виробників, яких давно не існує, або моделей, які не випускаються роками, не є хорошою ідеєю, адже це ускладнить пошук необхідних запчастин та зробить ремонтні роботи дорожчими.

Найнадійнішими автовиробниками вважаються японці: Toyota, Honda, Subaru, Mazda та Lexus. Однак є й інші надійні варіанти.

Раніше ми писали про найкращі вживані авто за ціною до 10 000 доларів в Україні у 2024 році. Також представляли п'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати прямо зараз.

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