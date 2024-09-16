ТОП-5 вживаних автомобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні у 2024 році

Найкращі вживані авто за ціною до 10 000 доларів в Україні у 2024 році
На вторинному ринку можна знайти пристойний робочий автомобіль віком понад 10 років, який служитиме новому власнику ще довго. Експерти розповіли, які надійні моделі вживаних машин можна купити в Україні за ціною до 10 000 доларів.
Про це написала "Твоя машина".
Ford Mondeo
Хетчбек 2010-2011 років випуску в гарному стані заощадить гроші не лише під час купівлі, а й у подальшому обслуговуванні.
Renault Megane
Автомобілі 2011-2012 років впуску мають гарне оснащення та великий запас міцності.
Kia Cerato
Один із найкращих варіантів 2008-2010 років випуску у поєднанні оснащення, надійності та якості збірки. Є версії як з механічною, так й з автоматичною коробкою передач.
Mitsubishi Lancer
Рекомендують моделі 2009-2011 років з 1,6-літровим атмосферним двигуном та механічною або автоматичною трансмісією.
Skoda Rapid
Надійні моделі 2013-2014 років мають доволі багате оснащення.
Раніше ми представляли ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році. Також писали про причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.
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