ТОП-5 вживаних автомобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні у 2024 році

Автобазар. Фото: novynarnia.com

На вторинному ринку можна знайти пристойний робочий автомобіль віком понад 10 років, який служитиме новому власнику ще довго. Експерти розповіли, які надійні моделі вживаних машин можна купити в Україні за ціною до 10 000 доларів.

Про це написала "Твоя машина".

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Ford Mondeo

Фото: wikipedia.org

Хетчбек 2010-2011 років випуску в гарному стані заощадить гроші не лише під час купівлі, а й у подальшому обслуговуванні.

Renault Megane

Фото: infocar.ua

Автомобілі 2011-2012 років впуску мають гарне оснащення та великий запас міцності.

Kia Cerato

Фото: wikimedia.org

Один із найкращих варіантів 2008-2010 років випуску у поєднанні оснащення, надійності та якості збірки. Є версії як з механічною, так й з автоматичною коробкою передач.

Mitsubishi Lancer

Фото: carsandbids.com

Рекомендують моделі 2009-2011 років з 1,6-літровим атмосферним двигуном та механічною або автоматичною трансмісією.

Skoda Rapid

Фото: carwale.com

Надійні моделі 2013-2014 років мають доволі багате оснащення.

Раніше ми представляли ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році. Також писали про причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.