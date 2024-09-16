ТОП-5 подержанных автомобилей по цене до 10 000 долларов в Украине в 2024 году

Автобазар. Фото: novynarnia.com

На вторичном рынке можно найти приличный рабочий автомобиль старше 10 лет, который будет служить новому владельцу еще долго. Эксперты рассказали, какие надежные модели б/у машин можно купить в Украине по цене до 10 000 долларов.

Об этом написала "Твоя машина".

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Ford Mondeo

Фото: wikipedia.org

Хэтчбек 2010-2011 годов выпуска в хорошем состоянии сэкономит деньги не только при покупке, но и в дальнейшем обслуживании.

Renault Megane

Фото: infocar.ua

Автомобили 2011-2012 годов впуска имеют хорошее оснащение и большой запас прочности.

Kia Cerato

Фото: wikimedia.org

Один из лучших вариантов 2008-2010 годов выпуска в сочетании оснащения, надежности и качества сборки. Есть версии как с механической, так и автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Lancer

Фото: carsandbids.com

Рекомендуют модели 2009-2011 годов с 1,6-литровым атмосферным двигателем и механической или автоматической трансмиссией.

Skoda Rapid

Фото: carwale.com

Надежные модели 2013-2014 годов имеют достаточно богатое оснащение.

Ранее мы представляли ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году. Также писали о причинах, по которым стоит отказаться от подержанного авто.