ТОП-5 подержанных автомобилей по цене до 10 000 долларов в Украине в 2024 году

Лучшие подержанные автомобили по цене до 10 000 долларов в Украине в 2024 году
На вторичном рынке можно найти приличный рабочий автомобиль старше 10 лет, который будет служить новому владельцу еще долго. Эксперты рассказали, какие надежные модели б/у машин можно купить в Украине по цене до 10 000 долларов.
Об этом написала "Твоя машина".
Ford Mondeo
Хэтчбек 2010-2011 годов выпуска в хорошем состоянии сэкономит деньги не только при покупке, но и в дальнейшем обслуживании.
Renault Megane
Автомобили 2011-2012 годов впуска имеют хорошее оснащение и большой запас прочности.
Kia Cerato
Один из лучших вариантов 2008-2010 годов выпуска в сочетании оснащения, надежности и качества сборки. Есть версии как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Mitsubishi Lancer
Рекомендуют модели 2009-2011 годов с 1,6-литровым атмосферным двигателем и механической или автоматической трансмиссией.
Skoda Rapid
Надежные модели 2013-2014 годов имеют достаточно богатое оснащение.
Ранее мы представляли ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году. Также писали о причинах, по которым стоит отказаться от подержанного авто.
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