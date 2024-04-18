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Эксперты назвали причины, по которым стоит отказаться от подержанного авто

18 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные автомобили — эксперты назвали главные риски покупки машины с пробегом
Продажа автомобилей с пробегом. Фото: bloomberg.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Покупкой подержанного автомобиля не всегда сэкономишь деньги. Иногда можно приобрести машину, цены за ремонт которой будут намного выше ее первоначальной стоимости.

О признаках, свидетельствующих, что автомобиль имеет серьезные проблемы, написал Go Banking Rates.

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Большой пробег

В автомобиле с большим пробегом первым изнашиваются свечи зажигания, тормоза и шины. Если показания одометра слишком большие, следует провести более тщательный осмотр машины с привлечением квалифицированного механика.

Шум в подвеске

Внимательно прислушивайтесь к любым странным звукам, звучащим во время тест-драйва из подержанного автомобиля. Они могут указывать на проблемы с амортизаторами, стойками или подшипниками. Все это требует ремонта.

Поврежденная рама или кузов

Учитывайте любые видимые признаки вмятин, царапин, повреждений краски и т.д. Обязательно внимательно осмотрите днище, зеркала, фары и лобовое стекло.

Проблемы под капотом

Внимательно осмотрите машину под капотом. Обратите особое внимание на двигатель и любые признаки утечек, трещин, ржавчины, дыма или запаха гари.

Ржавчина на кузове

Необходимо проверить кузов на наличие каких-либо признаков коррозии. Осмотрите под автомобилем и колесные арки. В некоторых случаях ржавчина может быть скрыта краской или герметиком, что может привести к дорогому ремонту.

Непростая история авто

Узнать историю подержанного автомобиля довольно легко, проверив VIN-номер машины. Особое внимание обратите на аварии, повреждение водой, проблемы с техобслуживанием.

Неравномерный износ протекторов

Это свидетельствует о проблемах с балансировкой или подвеской. Исправление таких дефектов будет стоить дополнительных денег.

Неправдоподобно низкая цена

Такой автомобиль может быть поврежден наводнением или градом, или находиться в плохом механическом или структурном состоянии. Автомобиль обязательно нужно проверить на тест-драйве.

Ранее мы представляли ТОП-5 подержанных автомобилей до 4 тыс. долларов. Также рассказывали, какие надежные б/у авто с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов.

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