Подержанные автомобили — эксперты назвали главные риски покупки машины с пробегом

Эксперты назвали причины, по которым стоит отказаться от подержанного авто
Покупкой подержанного автомобиля не всегда сэкономишь деньги. Иногда можно приобрести машину, цены за ремонт которой будут намного выше ее первоначальной стоимости.
О признаках, свидетельствующих, что автомобиль имеет серьезные проблемы, написал Go Banking Rates.
Большой пробег
В автомобиле с большим пробегом первым изнашиваются свечи зажигания, тормоза и шины. Если показания одометра слишком большие, следует провести более тщательный осмотр машины с привлечением квалифицированного механика.
Шум в подвеске
Внимательно прислушивайтесь к любым странным звукам, звучащим во время тест-драйва из подержанного автомобиля. Они могут указывать на проблемы с амортизаторами, стойками или подшипниками. Все это требует ремонта.
Поврежденная рама или кузов
Учитывайте любые видимые признаки вмятин, царапин, повреждений краски и т.д. Обязательно внимательно осмотрите днище, зеркала, фары и лобовое стекло.
Проблемы под капотом
Внимательно осмотрите машину под капотом. Обратите особое внимание на двигатель и любые признаки утечек, трещин, ржавчины, дыма или запаха гари.
Ржавчина на кузове
Необходимо проверить кузов на наличие каких-либо признаков коррозии. Осмотрите под автомобилем и колесные арки. В некоторых случаях ржавчина может быть скрыта краской или герметиком, что может привести к дорогому ремонту.
Непростая история авто
Узнать историю подержанного автомобиля довольно легко, проверив VIN-номер машины. Особое внимание обратите на аварии, повреждение водой, проблемы с техобслуживанием.
Неравномерный износ протекторов
Это свидетельствует о проблемах с балансировкой или подвеской. Исправление таких дефектов будет стоить дополнительных денег.
Неправдоподобно низкая цена
Такой автомобиль может быть поврежден наводнением или градом, или находиться в плохом механическом или структурном состоянии. Автомобиль обязательно нужно проверить на тест-драйве.
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