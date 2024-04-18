Вживані автомобілі—експерти назвали головні ризики купівлі машини з пробігом

Продаж авто з пробігом. Фото: bloomberg.com

Купівлею вживаного автомобіля не завжди заощадиш гроші. Інколи можна придбати машину, ціни за ремонт якої будуть набагато вищими за її початкову вартість.

Про ознаки, які свідчать, що автомобіль має серйозні проблеми написав Go Banking Rates.

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Великий пробіг

В автомобілі з великим пробігом першими зношуються свічки запалювання, гальма та шини. Якщо показання одометра завеликі, варто провести ретельніший огляд машини з залученням кваліфікованого механіка.

Шум в підвісці

Уважно прислухайтеся до будь-яких дивних звуків, що лунають під час тест-драйву з вживаного автомобіля. Вони можуть вказувати на проблеми з амортизаторами, стійками або підшипниками. Все це потребує ремонту.

Пошкоджена рама або кузов

Враховуйте будь-які видимі ознаки вм'ятин, подряпин, пошкоджень фарби тощо. Обов'язково уважно огляньте днище, дзеркала, фари та лобове скло.

Проблеми під капотом

Уважно огляньте машину під капотом. Зверніть особливу увагу на двигун та будь-які ознаки витоків, тріщин, іржі, диму або запаху гару.

Іржа на кузові

Потрібно перевірити кузов на наявність будь-яких ознак корозії. Огляньте під автомобілем та колісні арки. В деяких випадках іржа може бути прихована фарбою або герметиком, що надалі може призвести до дорогого ремонту.

Непроста історія авто

Дізнатися про історію вживаного автомобіля досить легко, перевіривши VIN-номер машини. Особливу увагу зверніть на аварії, пошкодження водою, проблеми з техобслуговуванням тощо.

Нерівномірний знос протекторів

Це свідчить про проблеми з балансуванням або підвіскою. Виправлення таких дефектів коштуватимуть додаткових грошей.

Неправдоподібно низька ціна

Такий автомобіль може бути пошкодженим повінню чи градом, або ж перебувати в поганому механічному чи структурному стані. Авто обов'язково потрібно перевірити на тест-драйві.

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