Вживані авто в Європі: дилери прогнозують зміни цін у 2024 році

У 2024 році в Європі зміняться ціни на вживані авто — прогнози дилерів
Європейські дилери автомобілів з пробігом очікують зниження цін у 2024 році. Настрої на авторинку ЄС показало нове опитування Auto1 Group.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Ціни на вживані автомобілі залишалися стабільними протягом 2023 року. Втім, дилери вважають, що такий стан речей збережеться не на довго.
- 61,1% опитаних дилерів очікують, що ціни на вживані автомобілі знизяться.
- 25,9% — ціни залишаться стабільними.
- 13% — ціни зростуть.
Впевнені у зниженні цін:
- 72,2% — італійських дилерів;
- 64,8% — німецьких дилерів;
- 52,6% — французьких дилерів;
- 51,9% — нідерландських дилерів.
Вплив на Україну
Зниження цін на авто з пробігом у Європі мав би позитивно вплинути на вітчизняний авторинок, адже потік імпорту вживаних з машин в Україну не припиняється.
Так, у грудні 2023 року на першу реєстрацію було подано 22,9 тис. таких автомобілів, що на 42,3% більше, ніж у грудні-2022. Цей показник, втім, однак менший на 2,2%, ніж у листопаді 2023 року.
Ускладнити ситуацію може блокада українських кордонів фермерами та перевізниками сусідніх з Україною держав. Адже страйки паралізувала рух, зокрема великих автовозів. При тому, що під час війни автоперевезення залишилися чи не єдиним доступним шляхом для доставлення імпортних вживаних авто в Україну.
Тому у наступних місяцях можливе помітне зменшення числа перших реєстрацій імпортних авто з пробігом, дефіцит таких машин на українському ринку та зростання цін на них.
Раніше ми писали, як на імпорт вживаних авто в Україну вплине блокада кордонів. Також представляли ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.
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