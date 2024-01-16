Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow У 2024 році в Європі зміняться ціни на вживані авто — прогнози дилерів arrow

У 2024 році в Європі зміняться ціни на вживані авто — прогнози дилерів

16 січня 2024 12:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто в Європі: дилери прогнозують зміни цін у 2024 році
Один з найбільших європейських дилерів вживаних автомобілів DAT AUTOHUS AG. Фото: autohus.de
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Європейські дилери автомобілів з пробігом очікують зниження цін у 2024 році. Настрої на авторинку ЄС показало нове опитування Auto1 Group.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Ціни на вживані автомобілі залишалися стабільними протягом 2023 року. Втім, дилери вважають, що такий стан речей збережеться не на довго.

  • 61,1% опитаних дилерів очікують, що ціни на вживані автомобілі знизяться.
  • 25,9% — ціни залишаться стабільними.
  • 13% — ціни зростуть.

Впевнені у зниженні цін:

  • 72,2% — італійських дилерів;
  • 64,8% — німецьких дилерів;
  • 52,6% — французьких дилерів;
  • 51,9% — нідерландських дилерів.

Вплив на Україну

Зниження цін на авто з пробігом у Європі мав би позитивно вплинути на вітчизняний авторинок, адже потік імпорту вживаних з машин в Україну не припиняється.

Так, у грудні 2023 року на першу реєстрацію було подано 22,9 тис. таких автомобілів, що на 42,3% більше, ніж у грудні-2022. Цей показник, втім, однак менший на 2,2%, ніж у листопаді 2023 року.

Ускладнити ситуацію може блокада українських кордонів фермерами та перевізниками сусідніх з Україною держав. Адже страйки паралізувала рух, зокрема великих автовозів. При тому, що під час війни автоперевезення залишилися чи не єдиним доступним шляхом для доставлення імпортних вживаних авто в Україну.

Тому у наступних місяцях можливе помітне зменшення числа перших реєстрацій імпортних авто з пробігом, дефіцит таких машин на українському ринку та зростання цін на них.

Раніше ми писали, як на імпорт вживаних авто в Україну вплине блокада кордонів. Також представляли ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.

авто
Європа
ціни
автомобіль
продаж авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі