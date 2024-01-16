Вживані авто в Європі: дилери прогнозують зміни цін у 2024 році

Один з найбільших європейських дилерів вживаних автомобілів DAT AUTOHUS AG. Фото: autohus.de

Європейські дилери автомобілів з пробігом очікують зниження цін у 2024 році. Настрої на авторинку ЄС показало нове опитування Auto1 Group.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Ціни на вживані автомобілі залишалися стабільними протягом 2023 року. Втім, дилери вважають, що такий стан речей збережеться не на довго.

61,1% опитаних дилерів очікують, що ціни на вживані автомобілі знизяться.

25,9% — ціни залишаться стабільними.

13% — ціни зростуть.

Впевнені у зниженні цін:

72,2% — італійських дилерів;

64,8% — німецьких дилерів;

52,6% — французьких дилерів;

51,9% — нідерландських дилерів.

Вплив на Україну

Зниження цін на авто з пробігом у Європі мав би позитивно вплинути на вітчизняний авторинок, адже потік імпорту вживаних з машин в Україну не припиняється.

Так, у грудні 2023 року на першу реєстрацію було подано 22,9 тис. таких автомобілів, що на 42,3% більше, ніж у грудні-2022. Цей показник, втім, однак менший на 2,2%, ніж у листопаді 2023 року.

Ускладнити ситуацію може блокада українських кордонів фермерами та перевізниками сусідніх з Україною держав. Адже страйки паралізувала рух, зокрема великих автовозів. При тому, що під час війни автоперевезення залишилися чи не єдиним доступним шляхом для доставлення імпортних вживаних авто в Україну.

Тому у наступних місяцях можливе помітне зменшення числа перших реєстрацій імпортних авто з пробігом, дефіцит таких машин на українському ринку та зростання цін на них.

Раніше ми писали, як на імпорт вживаних авто в Україну вплине блокада кордонів. Також представляли ТОП 20 вживаних авто, які легко та швидко продаються.