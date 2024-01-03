Дефіцит вживаних авто: як в Україні відгукнеться блокада польського кордону

Дефіцит імпортних вживаних автомобілів на українському ринку стане відчутним на початку 2024 року. Фото: tempuslogix.com

У грудні 2023 року сумарно українці придбали 95,8 тис. вживаних автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 24% (22,9 тис.), що лише на 514 легковиків менше, ніж у листопаді.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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До статистики потрапляють імпортовані автомобілі з першими реєстраціями в сервісних центрах МВС. А між доставкою автомобіля, митним оформленням та державною реєстрацією збігає від пари днів до кількох місяців.

Блокада польсько-українського кордону сьогодні паралізувала рух зокрема великих автовозів. При тому, що під час війни автоперевезення залишилися чи не єдиним доступним шляхом для доставлення імпортних вживаних авто.

Плюс нещодавно на кордонах запровадили ретельну перевірку документів у потенційно військовозобов'язаних водіїв-чоловіків.

Все це призводить до збільшення часу очікування перевізниками у чергах, а в деяких випадках і до відмови у пропуску через кордон окремих водіїв.

Отже, у наступних місяцях можливе помітне зменшення числа перших реєстрацій імпортних авто з пробігом, дефіцит таких машин на українському ринку, зростання цін на них та на послуги з пригону авто під ключ.

ТОП-20 імпортних авто з пробігом у грудні 2023 року в Україні

Volkswagen Golf — 1 278 шт. Skoda Octavia — 899 шт. Volkswagen Passat — 760 шт. Renault Megane — 695 шт. Volkswagen Tiguan — 535 шт. Nissan Leaf — 531 шт. Renault Scenic — 504 шт. Nissan Qashqai — 502 шт. Tesla Model 3 — 476 шт. Audi Q5 — 446 шт. Audi A4 — 412 шт. Volkswagen Touran — 385 шт. Mazda CX-5 — 355 шт. Nissan Rogue — 345 шт. Tesla Model Y — 333 шт. Opel Astra — 321 шт. Ford Focus — 317 шт. BMW 3 Series — 285 шт. Skoda Fabia — 268 шт. Mitsubishi Outlander — 268 шт.

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